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Молдова: на президентских выборах Майя Санду выиграла, но не победила в первом туре; судьба референдума о евроинтеграции висит на волоске

Обновлено 21 октября 2024, 08:39
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BBC
Молдавские избиратели, мужчина и женщина, опускают бюллетени в урну на избирательном участке в Бухаресте (Румыния)
Молдавские избиратели, мужчина и женщина, опускают бюллетени в урну на избирательном участке в Бухаресте (Румыния) Фото: BBC News

Согласно предварительным результатам голосования в Молдове, президент Майя Санду выходит во второй тур вместе с Александром Стояногло. Результат референдума о внесении курса на вступление в Евросоюз в конституцию страны к утру понедельника еще не выяснился: разрыв между сторонниками и противниками этого предложения оказался мизерным.

Санду была явным фаворитом на выборах, однако социологические опросы не позволяли однозначно предсказать, потребуется ли второй тур или она победит уже в первом. После обработки Центральной избирательной комиссией 98% протоколов действующий президент набрала почти 42% , бывший генпрокурор Стояногло – чуть больше 26%.

Избирателям одновременно с выборами президента было предложено ответить на вопрос о том, как они относятся к тому, чтобы курс страны на интеграцию в Евросоюз был прописан в преамбуле к ее Конституции, а также чтобы будущее присоединение Молдовы к основополагающим договорам ЕС осуществлялось голосованием большинства конституционного состава парламента.

К восьми утра по местному времени, когда были подсчитаны 98% протоколов, перевес противников внесения курса на евроинтеграцию в основной закон страны над сторонниками евроинтеграции составлял всего 0,2%.

При этом всю ночь, при подсчете последних десяти процентов протоколов, отрыв условных противников ЕС от его сторонников быстро сокращался. На 92% протоколов он составлял около пяти процентных пунктов, на 95% - уже меньше трех п/п, на 97% - всего 0,7 процентного пункта.

Это связано с тем, что последние протоколы поступали с зарубежных участков, а живущие за границей, прежде всего в Европе, граждане Молдовы в массе поддерживают движение родной страны в единую Европу.

Опросы до референдума показывали, что явное большинство респондентов поддерживают евроинтеграцию, так что если поправка в конституцию не пройдет, это станет неприятным сюрпризом для Майи Санду и ее сторонников.

Чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны были принять участие не менее трети зарегистрированных избирателей. В итоге явка превысила 51%.

В первом публичном выступлении после голосования Майя Санду обвинила некие преступные группировки и враждебные внешние силы в попытке масштабного подкупа избирателей.

«Преступные группировки в сотрудничестве с внешними силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью, пропагандой, применили самые постыдные методы, чтобы загнать наших граждан и нашу нацию в ловушку неопределенности и нестабильности, — заявила Санду. — У нас есть четкие свидетельства того, что преступные группировки планировали скупить 300 тысяч голосов — это махинация беспрецедентного масштаба».

«Мы не отступимся, мы будем и дальше защищать нашу демократию и свободу. Мы ждем окончательных результатов и ответим твердыми решениями», — пообещала Санду.

Всего на этих выборах проголосовали около полутора миллионов молдавских граждан, за Санду отдали голоса более полумиллиона из них.

Фото: BBC

Илья Барабанов

Би-би-си, Кишинёв

После обработки более 80% бюллетеней стало ясно, что Молдове вряд ли удастся избежать второго тура президентских выборов, а молдавской власти — поражения на референдуме, по итогам которого планировалось закрепить стремление в Евросоюз в Конституции.

Действующий президент Майя Санду и кандидат от социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояноглу выходят во второй тур президентских выборов. И он будет для Санду совсем не простым. Потому что одновременно молдавские избиратели дали отрицательный ответ на вопрос, поддерживают ли они внесение изменения в Конституцию, в которой планировалось прописать курс страны на евроинтеграцию. В штабе президента до последнего надеются, что голосование диаспоры сможет как-то изменить ситуацию, но даже если это произойдет, такая победа на референдуме вряд ли будет выглядеть убедительной.

По состоянию на полночь с воскресенья на понедельник, «нет» на референдуме сказали 54% проголосовавших, «да» — лишь 45,3%.

Через две недели, 3 ноября, президенту Санду предстоит встретиться со Стояногло во втором туре. Если референдум будет проигран, она может столкнуться с разочарованием своих сторонников, которые второй раз до участков могут и не дойти.

В эти две недели ей предстоят дебаты со своим оппонентом (перед первым туром Санду их избегала и не давала никаких интервью), на которых ей придется ответить на жесткие вопросы об итогах этого референдума. Наконец, все проигравшие кандидаты во втором туре если кого-то и поддержат, то, скорее всего, Стояногло.

Подсчет голосов молдаван, поданных в других странах, будет, вероятно, продолжаться до утра. Пока там подсчитаны лишь 10% участков. Учитывая, что Молдова — одна из немногих стран, в которых именно голосование диаспоры может определить исход любого голосования, сейчас команде Майи Санду остается надеяться только на поддержку соотечественников за рубежом.

Фото: BBC

Большое число молдавских избирателей голосовали за границей, где они живут и работают. У дипломатических учреждений Молдовы как в странах Европы, так и в Москве выстроились очереди, так что голосование пришлось продлевать.

Предвыборная кампания сопровождалась обвинениями в российском вмешательстве путем подкупа избирателей и распространения дезинформации. Кремль отрицал эти обвинения.

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На протяжении долгого времени Молдова, зажатая между Украиной и Румынией, колебалась в своей геополитической ориентации. Заметная часть населения страны сохраняет симпатии к России, особенно это справедливо для гагаузской автономии и сепаратистского Приднестровья, в котором остается небольшой контингент российских войск.

Однако в первые недели полномасштабного российского вторжения в Украину Санду осудила российскую агрессию и однозначно встала на сторону Киева. Война по соседству обернулась для Молдовы огромным притоком беженцев и экономическим кризисом, вызванным резким подорожанием энергоносителей.

В 2023 году Молдова получила официальный статус кандидата в члены ЕС, однако переговоры о членстве никак не ограничены во времени и, по мнению большинства наблюдателей, могут продолжаться много лет.

BBC
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