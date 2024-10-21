VDD провела разговор с враждебно настроенным продавцом магазина в Риге

В VDD пояснили, что вечером 18 октября широкий резонанс в социальных сетях вызвала информация о случае, когда продавщица магазина Postcard.lv отказалась обслуживать покупателей на латышском языке и враждебно отзывалась о латышах.

Согласно тому, что написал покупатель, продавец говорила по-русски, вела себя агрессивно и указала, что это "русский магазин".

В ответ на эту информацию VDD приступило к выяснению обстоятельств. Служба установила личность продавщицы и 19 октября провела с ней профилактические беседы, предупредив, что за действия, направленные на разжигание национальной розни, может быть применена уголовная ответственность.

Также сотрудники VDD провели беседы с руководством как конкретного магазина, так и торгового центра, в котором магазин расположен. Руководство магазина и торгового центра заверило, что будут приняты внутренние меры для предотвращения подобных инцидентов.

Женщина написала в соцсети Facebook, что посетила магазин Postcard.lv в торговом центре Mols в Риге.

Магазин принадлежит SIA 5WAY. По данным Firmas.lv, предприятие зарегистрировано в 2012 году, его уставной капитал составляет 2800 евро. Владельцами предприятия являются Екабс Гутманис (42%), Татьяна Шмуксте (8%) и Элина Омелинская (50%). В 2023 году оборот SIA 5WAY составил 8673 евро, прибыль - 1373 евро.

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