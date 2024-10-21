Россия атаковала город бомбами КАБ-250.

На месте удара работают следователи, судмедэксперты и эксперты по взрывчатым веществам, сообщили в полиции.

Среди пострадавших - семь женщин в возрасте от 22 до 83 лет, сообщила областная полиция.

Власти города отметили, что авиаудары наносились "хаотично", что указывает на "терроризм по отношению к местному населению. Об этом заявил начальник Главного управления полиции по Харьковской области Владимир Тимошко.

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