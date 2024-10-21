В ночь на понедельник, 21 октября, Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами, ранив по меньшей мере 12 человек, сообщила украинская полиция.
Россия атаковала город бомбами КАБ-250.
На месте удара работают следователи, судмедэксперты и эксперты по взрывчатым веществам, сообщили в полиции.
Среди пострадавших - семь женщин в возрасте от 22 до 83 лет, сообщила областная полиция.
Власти города отметили, что авиаудары наносились "хаотично", что указывает на "терроризм по отношению к местному населению. Об этом заявил начальник Главного управления полиции по Харьковской области Владимир Тимошко.
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