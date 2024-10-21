Один из ведущих союзников Путина отменил поездку на саммит БРИКС

Вечером в субботу, 19 октября, 78-летний да Силва упал в ванне и ударился головой. Его доставили в больницу на обследование, где президенту наложили пять швов. В больнице сообщили, что президенту посоветовали воздержаться от дальних поездок, но разрешили продолжать свою обычную деятельность.

Президент Бразилии объявил, что примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи.

Ранее планировалось, что Лула отправится в Россию в воскресенье вечером, 20 октября. Во время саммита бразильский лидер должен был встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

Уже сообщалось, что Россия сделала своей внешнеполитической опорой БРИКС, первоначально состоявший из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Основные вопросы повестки саммита - это инициатива Путина создать платежную систему под руководством БРИКС, которая могла бы конкурировать с международной финансовой сетью SWIFT, от которой российские банки были отключены в 2022 году. Также планируется обсудить обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Кремль назвал саммит дипломатическим триумфом, который поможет создать альянс, способный бросить вызов западной "гегемонии". Москва хочет показать, что она не изолирована, а имеет партнеров и союзников.

Соединенные Штаты отвергли идею о том, что БРИКС может стать "геополитическим соперником", но выразили обеспокоенность расширением дипломатического влияния Москвы во время конфликта в Украине.

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