Вот и подходят к концу выходные. Если вы провели этот день на природе, наслаждаясь яркими красками золотой осени, то ежедневная подборка новостей RUS TVNET как раз для вас - рассказываем коротко о главном за воскресенье, 20 октября.
Главное за 20 октября ⟩ Что решили в ЕС по поводу перевода часов, налоговые лайфхаки и прогноз погоды на неделю
Новости Латвии:
Ужесточение борьбы с "серой экономикой" всполошило людей, оперирующих наличными деньгами, и вызвало много вопросов. Например, можно ли, не создав проблемы своей семье, достать из тумбочки бабушкины накопления и сделать первый взнос за ипотеку? TVNET+ помогли разобраться в теме специалисты VID и глава бухгалтерской компании Insaiders Марина Антонова.
В детском саду Ābelīte в Огресгалсе произошел тревожный инцидент - уборщица открыла окно на втором этаже, чтобы проветрить помещения, и вовремя не закрыла его. Дети рано вернулись с прогулки, и некоторые из них подбежали к окну. Учреждение не сообщило об этом родителям, рассказывает передача 4. studija на LTV.
Незаконное использование Государственного регистра транспортных средств и их водителей стоило госслужащему работы.
Омбудсмен общественных СМИ Эдмунд Апсалонс не усмотрел нарушений Закона об общественных электронных СМИ и управлении ими в письме программы Латвийского телевидения (LTV) Kultūršoks художественному руководителю Нового Рижского театра Алвису Херманису, свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP).
В субботу, 19 октября, в Риге у Лиелвардского шоссе горел садовый домик на площади 25 квадратных метров, в результате чего погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
За рубежом:
Еще несколько лет назад можно было с оптимизмом говорить о том, что вскоре жители ЕС перестанут ежегодно переводить стрелки часов. Однако в ближайшее время этого не случится: по крайней мере, в обозримом будущем эта тема не будет входить в число главных приоритетов ЕС, сообщает Rus.Postimees.
Юрий Гульчук молча смотрел на подносы со вкусной и питательной едой, которые ему приносили в палату киевской Александровской больницы. 22-летний морской пехотинец не мог есть, у него не было сил поднять руку и взять ложку. Он также почти не говорил.
Действительно ли второй президентский срок Дональда Трампа опасен для американской демократии? Влиятельные комментаторы утверждают, что бывший президент страны слишком "слаб", слишком жаждет популярности или просто недостаточно "умен", чтобы стать диктатором. Но в истории США просто не было подобных прецедентов, а новейший опыт других стран показывает, что политическое движение с авторитарными наклонностями становится безжалостней и эффективней, придя к власти во второй раз, причем особенно после поражения на выборах.
Несколько недель назад в полицию поступило сообщение, что злоумышленники проникли на территорию солнечной электростанции в Вильяндимаа и попортили дорогостоящее оборудование, пишет Rus.Postimees.
США, Франция, ФРГ и Великобритания пока расходятся во мнениях относительно идеи вступления Украины в НАТО, сообщила Le Monde. Но, по последним данным, США уже не имеют принципиальных возражений против приглашения.
Казахстан в обозримом будущем воздержится от вступления в альянс БРИКС, ссылаясь на длительность процесса присоединения и другие важные моменты, "связанные с перспективами развития альянса", сообщает "Радио Свобода".
Не секрет, что эстонские тиктокеры любят показывать свою яркую жизнь в прямом эфире и время от времени выпивать. Автомобиль известного тиктокера AlksiTaksi (наст. имя Рамон Полакесе), который часто делится своими приключениями, был снова эвакуирован полицией в субботу, 19 октября, во время попойки, пишет портал Limon.
Солдаты коммунистической армии Северной Кореи могут не дойти до Украины, считают эксперты. Они также отмечают, что боевые возможности солдат беднейшей страны Восточной Азии не стоит переоценивать, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на зарубежные СМИ.
Российские войска нанесли удары по Днепропетровской, Харьковской и Киевской областям. При этом были использованы баллистические ракеты.
Интересное чтиво:
Вы замечали, сколько разных оттенков бывает у яичных желтков? От тускло-желтого до насыщенно-оранжевого. И да, это возможно даже в рамках одной упаковки.
Когда сидишь в самолете, держа кулаки, чтобы взлет или посадка прошли без задержек, в голову приходят разные мысли. А если вдруг на взлетно-посадочную полосу выскочит мать-утка с выводком утят? Или если пилот не заметит яму на взлетной полосе и зарулит в нее? А если крыло самолета зацепится за выросшее за ночь дерево? Кажется - абсурдно, разве нет? Точно так же можно опасаться того, что самолет возьмет и заедет прямо на кладбище. Однако нет, в международном аэропорту Саванна это не абсурд, а реальность.
Русскоязычные жители Украины всегда чувствовали себя украинцами в своей стране, несмотря на общение на русском языке, заявил солист украинской рок-группы "Нервы" Евгений Мильковский, который является уроженцем города Покровска, расположенного в Донецкой области и находящегося сейчас на линии фронта.
Латвийский боксер Ральф Вилцанс в субботу в Лондоне по очкам проиграл британцу Энтони Ярду, который в полутяжелом весе входит в первую десятку лучших боксеров мира.
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