Казахстан в обозримом будущем воздержится от вступления в альянс БРИКС, ссылаясь на длительность процесса присоединения и другие важные моменты, "связанные с перспективами развития альянса", сообщает "Радио Свобода".

Не секрет, что эстонские тиктокеры любят показывать свою яркую жизнь в прямом эфире и время от времени выпивать. Автомобиль известного тиктокера AlksiTaksi (наст. имя Рамон Полакесе), который часто делится своими приключениями, был снова эвакуирован полицией в субботу, 19 октября, во время попойки, пишет портал Limon.

Солдаты коммунистической армии Северной Кореи могут не дойти до Украины, считают эксперты. Они также отмечают, что боевые возможности солдат беднейшей страны Восточной Азии не стоит переоценивать, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Российские войска нанесли удары по Днепропетровской, Харьковской и Киевской областям. При этом были использованы баллистические ракеты.

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Вы замечали, сколько разных оттенков бывает у яичных желтков? От тускло-желтого до насыщенно-оранжевого. И да, это возможно даже в рамках одной упаковки.

Когда сидишь в самолете, держа кулаки, чтобы взлет или посадка прошли без задержек, в голову приходят разные мысли. А если вдруг на взлетно-посадочную полосу выскочит мать-утка с выводком утят? Или если пилот не заметит яму на взлетной полосе и зарулит в нее? А если крыло самолета зацепится за выросшее за ночь дерево? Кажется - абсурдно, разве нет? Точно так же можно опасаться того, что самолет возьмет и заедет прямо на кладбище. Однако нет, в международном аэропорту Саванна это не абсурд, а реальность.

Русскоязычные жители Украины всегда чувствовали себя украинцами в своей стране, несмотря на общение на русском языке, заявил солист украинской рок-группы "Нервы" Евгений Мильковский, который является уроженцем города Покровска, расположенного в Донецкой области и находящегося сейчас на линии фронта.

Латвийский боксер Ральф Вилцанс в субботу в Лондоне по очкам проиграл британцу Энтони Ярду, который в полутяжелом весе входит в первую десятку лучших боксеров мира.

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