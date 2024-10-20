В течение трех лет более 38 тысяч мигрантов остановлены от пересечения границы, но давление не стихает. В этом году закончено строительство забора за 125 миллионов евро, который облегчает охрану, однако не хватает камер и сенсоров современной инфраструктуры. К транспортировке мигрантов постоянно привлекают и местных жителей, поэтому был изменен закон - за это был установлен реальный тюремный срок. Больше всего давление ощущают жители приграничья. Там встречают мигрантов на улице, в магазинах, банях и даже похороненными на местных кладбищах. Жители восточного приграничья устали ждать более активного вовлечения государства, поэтому они сами проявляют инициативу, чтобы подключиться к укреплению безопасности, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Nekā personīga нашла в приграничье места захоронения нелегальных мигрантов
Дорога на границу с Беларусью в Силене пуста. Пункт закрыт, поэтому машин на дороге мало. Менее чем в километре от границы находится одно из пяти отделений безопасности Даугавпилсского управления Государственной пограничной службы.
От отделения до пограничного забора - примерно 15 минут через лес. Там по дороге есть и дома. Некоторые заброшенные, в других по-прежнему живут. Недалеко находится и популярное SPA.
С начала кризиса нелегальных мигрантов латвийско-белорусская граница практически все время находится под усbленным режимом безопасности. Последнее продление было одобрено правительством в прошлом месяце. Поэтому здесь почти нет людей.
В этом году на границе был закончен забор. Теперь пограничники ждут, когда установят камеры. Это должно произойти до 2026 года. С тех пор, как был построен забор, большое количество мигрантов удерживают до пересечения границы.
Этот участок завершается у озера Ричу. Вдоль него видна протоптанная тропинка. Последнюю группу из 18 мигрантов пограничники здесь зафиксировали в понедельник. С 2021 года удержано более 28 тысяч нарушителей границы. Это почти на 10 тысяч человек больше, чем жителей в Краславском крае.
Заброшенные дома иногда используют в качестве тайников или временных убежищ. Недавно был раскрыт и случай, когда в Калупской волости в подвале дома мигрантов держали взаперти возможные перевозчики.
Однако не всех мигрантов удерживают от пересечения границы. Некоторых пропускают из гуманных побуждений, часто им нужна медицинская помощь. Довольно частым гостем в приграничье является и Служба неотложной медицинской помощи.
За три года служба получила 440 вызовов на границу. Число вызовов не одинаково с числом пациентов. За три года в больницы были доставлены 185 мигрантов. Чаще всего их везли в Краславу и Даугавпилс.
В этом году NMPD выезжала на вызовы и к двум уже умершим мигрантам. Что происходит с трупами, погранохрана не знает, так как это находится в компетенции полиции. В Госполиции говорят, что мертвых находили и в прошлом году. Всего до сих пор восемь человек - шесть женщин и двое мужчин. Полиция начала семь уголовных процессов, а похоронить тела дала задание самоуправлениям.
На окраине приграничного поселка Силене есть православное кладбище. По словам полиции, там похоронен один из найденных мертвых мигрантов.
С центрального входа на кладбище сложно заметить неубранную могилу и два заросших сорняками свежих деревянных креста.
Примерно в 100 километрах, в лесу Краславского края находится маленькое, практически заброшенное кладбище.
За этим забором хоронят мигрантов, а на их могильных табличках написано "неизвестно". Госполиция утверждает, что с прошлого года было зарегистрировано 8 смертей среди нарушителей границы, но в приграничном регионе говорят, что их больше.
На границе живет почти 45 тысяч человек. Встреча с мигрантами здесь обычное дело. Бывали и случаи, когда нарушители границы попадали в город. От границы до центра Краславы всего около пяти километров.
Жители Краславского края постоянно жалуются думе, что чувствуют себя небезопасно. Там по инициативе местных 31 октября пройдет семинар, на который приглашен и глава МВД Рихард Козловскис. Граждане хотят более четкого понимания того, что делать в случае угрозы, более тесного сотрудничества с государственными силовыми структурами, и готовы внести свой вклад в укрепление безопасности в регионе.
Настроение жителей приграничья исследовала и Латвийская трансатлантическая организация. Она также пришла в выводу, что госструктуры недостаточно обращают внимание на жителей приграничья
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