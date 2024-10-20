Nekā personīga нашла в приграничье места захоронения нелегальных мигрантов

Заброшенные дома иногда используют в качестве тайников или временных убежищ. Недавно был раскрыт и случай, когда в Калупской волости в подвале дома мигрантов держали взаперти возможные перевозчики.

Однако не всех мигрантов удерживают от пересечения границы. Некоторых пропускают из гуманных побуждений, часто им нужна медицинская помощь. Довольно частым гостем в приграничье является и Служба неотложной медицинской помощи.

За три года служба получила 440 вызовов на границу. Число вызовов не одинаково с числом пациентов. За три года в больницы были доставлены 185 мигрантов. Чаще всего их везли в Краславу и Даугавпилс.

В этом году NMPD выезжала на вызовы и к двум уже умершим мигрантам. Что происходит с трупами, погранохрана не знает, так как это находится в компетенции полиции. В Госполиции говорят, что мертвых находили и в прошлом году. Всего до сих пор восемь человек - шесть женщин и двое мужчин. Полиция начала семь уголовных процессов, а похоронить тела дала задание самоуправлениям.

На окраине приграничного поселка Силене есть православное кладбище. По словам полиции, там похоронен один из найденных мертвых мигрантов.

С центрального входа на кладбище сложно заметить неубранную могилу и два заросших сорняками свежих деревянных креста.

Примерно в 100 километрах, в лесу Краславского края находится маленькое, практически заброшенное кладбище.