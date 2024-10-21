Из-за нехватки финансирования отменены 40 операций для женщин с раком молочной железы

По мнению авторов обращения, государству необходимо ежегодно выделять средства на 460-480 таких операций, чтобы избежать постоянной нехватки финансирования и проблем с оплатой операций, проведенных сверх квоты.

Средняя стоимость одной операции по реконструкции груди составляет около 3000 евро. Однако в случаях, когда используются собственные ткани пациентки, стоимость значительно возрастает, особенно если она прошла курс лучевой терапии после мастэктомии.

По данным объединения, 149 пациенток уже стоят в очереди на операции в 2025 году. Многие из них не уверены, смогут ли пройти второй и третий этапы реконструкции, так как финансирование остается под вопросом. Onkoalianse подчеркивает, что реконструкция молочной железы часто проводится поэтапно и симметризация второй груди является наиболее сложной процедурой.

Объединение считает, что нехватка финансирования ставит пациенток в неравные условия. Те, кто попадает на операцию в начале года, имеют больше шансов пройти весь курс восстановления, в то время как заболевшие во второй половине года могут остаться без завершенной реконструкции из-за нехватки средств. Об этом заявила глава Латвийской женской ассоциации Vita Ирина Янума.

Как напоминает Onkoalianse, с 2022 года при активной поддержке общественных организаций, врачей и депутатов программа реконструкции груди для пациенток с раком была восстановлена и вновь финансируется государством. Однако сейчас ее выполнение под угрозой из-за дефицита средств.

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