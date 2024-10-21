Внезапно отменены 40 запланированных операций по реконструкции груди для женщин, перенесших рак молочной железы. Эти операции должны были пройти до конца года и оплачивались государством. Они были необходимы пациенткам, которым предстоял второй или третий этап реконструкции после удаления груди, сообщает объединение Onkoalianse.
Из-за нехватки финансирования отменены 40 операций для женщин с раком молочной железы
Под отмену попали операции для женщин, которым полностью удалили грудь и которым требовалось заменить временные импланты на постоянные или провести симметризацию второй груди.
Янис Эглитис, член правления Латвийской ассоциации онкологов и руководитель отделения хирургии груди в Латвийском онкологическом центре, пояснил, что ситуация с финансированием операций значительно ухудшилась. Национальная служба здоровья (NVD) уведомила хирургов о том, что операции, превышающие установленные государством квоты, не будут оплачены.
До конца года в Латвийском онкологическом центре отменены 22 операции, а в очереди на второй и третий этап реконструкции сейчас стоят 82 пациентки, сообщает Onkoalianse.
В Клинической больнице имени Пауля Страдиня отменены еще 18 операций, а в ожидании остаются 67 женщин. Это значит, что в следующем году уже зарезервированы 150 мест для проведения реконструкции и нехватка финансирования будет только расти.
В ответ на сложившуюся ситуацию объединение Onkoalianse направило письма в Комиссию по социальным вопросам Сейма, Министерство здравоохранения и Национальную службу здоровья с требованием предусмотреть достаточное финансирование для проведения операций по реконструкции груди всем пациенткам с раком молочной железы.
По мнению авторов обращения, государству необходимо ежегодно выделять средства на 460-480 таких операций, чтобы избежать постоянной нехватки финансирования и проблем с оплатой операций, проведенных сверх квоты.
Средняя стоимость одной операции по реконструкции груди составляет около 3000 евро. Однако в случаях, когда используются собственные ткани пациентки, стоимость значительно возрастает, особенно если она прошла курс лучевой терапии после мастэктомии.
По данным объединения, 149 пациенток уже стоят в очереди на операции в 2025 году. Многие из них не уверены, смогут ли пройти второй и третий этапы реконструкции, так как финансирование остается под вопросом. Onkoalianse подчеркивает, что реконструкция молочной железы часто проводится поэтапно и симметризация второй груди является наиболее сложной процедурой.
Объединение считает, что нехватка финансирования ставит пациенток в неравные условия. Те, кто попадает на операцию в начале года, имеют больше шансов пройти весь курс восстановления, в то время как заболевшие во второй половине года могут остаться без завершенной реконструкции из-за нехватки средств. Об этом заявила глава Латвийской женской ассоциации Vita Ирина Янума.
Как напоминает Onkoalianse, с 2022 года при активной поддержке общественных организаций, врачей и депутатов программа реконструкции груди для пациенток с раком была восстановлена и вновь финансируется государством. Однако сейчас ее выполнение под угрозой из-за дефицита средств.
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