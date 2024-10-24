Литовская полиция поймала водителя, купившего в Латвии фальшивые права за 800 евро

Полиция остановила 65-летнего водителя автомобиля Audi на трассе Вильнюс - Паневежис. Во время проверки документов мужчина предъявил полиции водительское удостоверение, выданное в Латвии.

При ознакомлении с документом у полицейских возникли подозрения, что водитель получил право на управление транспортными средствами категорий АМ, А1, А2, А, В1, В, С1 и С за один день - 7 февраля этого года.

На вопрос, сложно ли сдать столько экзаменов за один день, водитель растерялся, но ответил, что несложно. Когда стражи порядка спросили, понимает ли он и может ли говорить по-латышски, водитель ответил, что говорит по-русски.

Сомнения вызывало и то, что водитель постоянно менял свои показания. Он рассказал, что живет в Латвии, потому что время от времени ему приходится там работать, хотя у него есть постоянная работа в Литве.

При проверке подлинности водительских прав подозрения полицейских подтвердились - водительские права, якобы выданные в Латвии, являлись поддельными. Мужчина признался, что купил поддельный документ в Латвии за 800 евро.

В связи с инцидентом начато расследование.

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