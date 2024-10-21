Южная Корея потребовала вывести солдат КНДР из России

Зеленский призвал отреагировать на помощь КНДР Москве

Президент Украины Владимир Зеленский расценил военное сотрудничество России и КНДР как новый виток эскалации агрессивной войны Москвы против его страны. "Сейчас у нас есть четкие данные о том, что в Россию поставляют и людей из Северной Кореи, и это уже не просто рабочие для производств, но и военные. И мы ожидаем нормальной, честной и сильной реакции партнеров на это", - сказал Зеленский в видеообращении к народу вечером 20 октября.

Он подчеркнул, что речь идет о "фактическом вступлении еще одного государства в войну против Украины".

"Нужно заниматься этим. Реагировать. Противодействовать. И нельзя давать злу разрастаться. Если мир будет молчать сейчас и если нам придется сталкиваться с солдатами из Северной Кореи на фронте так же постоянно, как защищаться от "шахедов", то это точно никому в мире не будет на пользу и лишь продлит эту войну. Войну, которая должна быть завершена справедливо и как можно скорее", - сказал Зеленский.

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