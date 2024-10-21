Во вторник в Латвии ожидаются дожди

В Курземе пройдет сильный дождь, в Видземе осадки усилятся к вечеру.

Небо будет преимущественно облачным. Температура воздуха поднимется до +12...+15 градусов. Ветер ожидается преимущественно слабый, с юга.

В Риге дождь прогнозируется во второй половине дня. Будет дуть слабый южный ветер, воздух прогреется до +14 градусов.

Галерея: Осенние пейзажи

С запада к Латвии приближается область низкого давления. Атмосферное давление составит 1020-1025 гектопаскалей на уровне моря.

Утром во вторник температура воздуха составит +10...+13 градусов, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

Небо в основном облачное, в южном Латгале возможен кратковременный дождь. В некоторых районах страны видимость ухудшится из-за дымки. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер.

В Риге ветер ожидается с юго-запада со скоростью 2-6 метров в секунду, температура воздуха утром составит +11 градусов.

Максимальная температура воздуха в Латвии в понедельник достигла +11...+14 градусов.

Самая высокая температура в Европе 21 октября была +30 градусов, в Испании. Самая низкая температура воздуха в ночь на вторник была -5 градусов, в Исландии.

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