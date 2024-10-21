Начиная резидентуру, молодые врачи часто сталкиваются с психоэмоциональным насилием и давлением с целью заставить в общении использовать русский язык, сообщил в понедельник в передаче Латвийского радио Krustpunktā глава Латвийской ассоциации молодых врачей Янис Ветра.
Молодые врачи сталкиваются с эмоциональным насилием со стороны пациентов из-за незнания русского языка
Он пояснил, что зачастую молодые врачи в рабочей среде сталкиваются с конфликтными ситуациями, точнее, с моббингом и боссингом, которые ощущаются со стороны других, нередко старших коллег.
По мнению Ветры, ответственность за конфликтную ситуацию и решение случаев насилия должно взять на себя руководство больницы. Иногда в качестве оправдательных причин для того, чтобы не рассматривать подобные ситуации, руководство упоминает небольшое количество жалоб и то, что ранее о случаях насилия не сообщалось, сказал врач.
Глава ассоциации призвал молодых коллег писать жалобы в случае выявления нарушений психоэмоционального характера. При этом Ветра признает, что "это шаг, который требует мужества и уверенности в том, что не последуют санкции или еще один этап отказа".
Кроме того, в отдельных медицинских учреждениях констатировано, что коллеги и пациенты в рабочей среде предпочитают общаться на русском языке, чтобы говорить о важных вопросах работы и лечения. Проблема наблюдалась в отдельных местах, и в основном она наблюдалась в общении с пациентом и близкими пациента, отметил Ветра.
Из данных опроса, проведенного ассоциацией, видно, что треть опрошенных молодых врачей признались, что вообще не знают русский язык, а среди студентов-медиков это подтвердила половина опрошенных. Всего в опросе приняли участие 1800 студентов-медиков и молодых врачей.
По оценке Ветры, культура употребления этого языка еще не изменилась, но это все же происходит. Разговоры в публичном пространстве по этой проблеме помогли молодым врачам понять, что эта ситуация неприемлема, сказал глава ассоциации. Кроме того, Ветра подчеркнул, что молодые специалисты имеют право настаивать на том, чтобы коммуникация по важным для работы вопросам велась на латышском языке.
Уже существующие регулирования и изменения в законе о правах пациентов помогают решать конфликтные ситуации, связанные с вопросами употребления и перевода языка в общении врача и пациента, а также с коллегами, сказал Ветра.
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