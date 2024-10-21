Молодые врачи сталкиваются с эмоциональным насилием со стороны пациентов из-за незнания русского языка

Он пояснил, что зачастую молодые врачи в рабочей среде сталкиваются с конфликтными ситуациями, точнее, с моббингом и боссингом, которые ощущаются со стороны других, нередко старших коллег.

По мнению Ветры, ответственность за конфликтную ситуацию и решение случаев насилия должно взять на себя руководство больницы. Иногда в качестве оправдательных причин для того, чтобы не рассматривать подобные ситуации, руководство упоминает небольшое количество жалоб и то, что ранее о случаях насилия не сообщалось, сказал врач.

Глава ассоциации призвал молодых коллег писать жалобы в случае выявления нарушений психоэмоционального характера. При этом Ветра признает, что "это шаг, который требует мужества и уверенности в том, что не последуют санкции или еще один этап отказа".