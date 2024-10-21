В магазине Postcard.lv отказались обслужить клиентов по-латышски, а театр им. Чехова, наоборот, борется за возможность рекламировать свои постановки на русском языке. Юлия Навальная дала первое большое интервью, а военные КНДР обвиняются в дезертирстве. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 21 октября ⟩ Театр Чехова спорит с Рижской думой, изменения в Latvija.lv и злоключения военных КНДР в России
Новости Латвии:
Служба государственной безопасности (VDD) провела проверку в связи с распространенной в социальных сетях информацией о высказываниях, направленных против латышей, и отказе продавца-консультанта магазина Postcard.lv обслуживать покупателей на латышском языке, сообщили агентству LETA в VDD.
С 1 января 2025 года латвийские пользователи больше не смогут заходить на портал Latvija.lv с помощью интернет-банкинга. Как сообщил представитель Агентства цифрового развития Кристапс Пределис, для авторизации теперь нужно будет использовать другие методы.
Столичная дума мешает Рижскому русскому театру им. Михаила Чехова выполнять возложенные на него государством задачи, так как препятствует размещению рекламы на русском языке, заявила в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 директор театра Дана Бйорк, сообщает LETA.
На фоне претензий директора Рижского русского театра Михаила Чехова Даны Бйорк к Рижской думе о затягивании согласования рекламы на русском языке Рижская дума представила свою позицию по этому вопросу. В ответ на обвинения во "вредительской" и "неэтичной" практике Рижская дума обосновала свои действия и взгляды на ситуацию. Министерство культуры также прокомментировало сложившуюся ситуацию.
Одним из самых популярных туристических направлений является Старая Рига. Здесь довольно много отелей и квартир, где могут остановиться гости, а также баров. Однако в Старой Риге живут и местные жители, которые платят как подоходный налог с населения, так и самый высокий в городе налог на недвижимость, причем налоги поступают в бюджет столицы. Несмотря на то, что люди осознают, что их дома находятся в центре ночной жизни города, они недовольны тем, что ночная жизнь Старой Риги превратилась в неконтролируемый разгул. Об этом рассказывает портал Lsm.lv.
SIA Matīsa 8, принадлежащее эстонским и латвийским предпринимателям, приобрело у SIA Teks.lv за три миллиона евро бывший завод по производству напитков Veldze, который находится на улице Матиса в Риге, сообщили представители компании по недвижимости Latvia Sotheby’s International Realty.
Концерн Latvijas dzelzceļš терпит тяжелые убытки, вынуждающие компанию сокращать штат. В этом году особенно пострадала дочерняя структура - LDz Cargo, которая была вынуждена уволить значительное число сотрудников, переехать в более скромные помещения и избавиться от сотен единиц мебели и техники. Эти вещи были переданы на благотворительные нужды, однако, по данным программы TV3 Nekā personīga (NP), часть имущества попала в руки получателей, которые не соответствуют внутренним правилам концерна.
В связи с понижением температуры воздуха в ночное время и наступлением переменчивых погодных условий водителям предлагается вовремя оснастить свои автомобили зимними шинами, отметили в компании Latvijas valsts ceļi.
За рубежом:
22 октября одновременно на 26 языках, в том числе на русском, выходит книга Алексея Навального "Патриот". Это автобиография политика и его дневники, написанные в заключении после задержания в аэропорту "Шереметьево" в январе 2021 года. Он вел их до самой смерти в заполярной колонии в поселке Харп 16 февраля 2024 года. Накануне выхода книги вдова политика Юлия Навальная дала большое интервью обозревателю Би-би-си Кейти Разалл.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку на саммит БРИКС в Казань (Россия) на следующей неделе. Как сообщает Associated Press, причиной отмены поездки стал несчастный случай, в результате которого бразильский лидер получил травму головы.
В Льговский район Курской области России для участия в наступательных операциях переброшены 40 военнослужащих КНДР, 18 из которых ранее пытались скрыться, но были пойманы, сообщили источники в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.
В сентябре певица Анна Седокова подтвердила, что решила развестись со своим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Спустя месяц после этого Анна поделилась в Instagram своими мыслями о том, как изменилась ее жизнь после расставания.
Интересное чтиво:
Имант Лизинскис сравнительно недавно стал блогером, но его ролики собирают десятки тысяч просмотров. Он рассказывает о новостях, статистике и политике Латвии, стараясь попутно обучать свою аудиторию. О связи пиратов и глобального потепления, угрозах на ливском языке и различных политических новостях мы с Лизинским поговорили в эфире программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET.
Езда по полосам общественного транспорта и бесплатные стоянки в центре Риги - одни из плюсов, которые по крайней мере часть покупателей новых машин вынуждают сделать выбор в пользу электрокаров. В последние годы больше всего электромобилей парковалось в Риге и пригороде столицы, и днем это ощущается в центре города, особенно в Старой Риге, где теперь мало кто платит за стоянку, сообщает передача Латвийского телевидения De Facto.
Портал 15min.lt со ссылкой на новое исследование "Редакции" рассказывает, с какими проблемами приходится сталкиваться курьерам самых известных платформ по доставке продуктов питания на дом - Wolt, Bolt Food и Lastmile. Несмотря на то, что платформы называют курьеров партнерами, в этом партнерстве возникает ряд проблем: курьеры теряют социальные гарантии, не могут защитить свои права, а некоторые из перевозчиков еды и даже людей работают нелегально или же у них вообще нет права жить в Литве.
Бизнесмен Аго Кальмер, который обычно приходит в суд в костюме, начиная со вступительного заседания суда по этому делу носит толстовку с надписью Kaitsetahe ("Воля к обороне"). У Кальмера, несомненно, было предостаточно желания защитить себя. Прокуратура обвиняла его в злоупотреблении доверием, компьютерном мошенничестве, сокрытии бухгалтерских документов, подаче ложной жалобы, мошенничестве и физическом насилии. По крайней мере, в здании суда на улице Кунинга в Пярну марафон слушаний вчера завершился: судья огласил свое решение, пишет Rus.Postimees.
Легко считать людей существующими отдельно от природы. Но величайшие угрозы человечеству создают кризисы, связанные с природой: изменение климата, утрата биоразнообразия, безудержные загрязнения. Мы не сможем справиться с этими кризисами, пока считаем природу некой неизменной данностью и пока не увеличим инвестиции в нее.
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