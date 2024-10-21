Видео "В русском магазине буду говорить, как захочу!" - на магазин Postcard.lv уже жаловались

В VDD пояснили, что вечером 18 октября широкий резонанс в социальных сетях вызвала информация о случае, когда продавец магазина Postcard.lv отказалась обслуживать покупателей на латышском языке и враждебно отзывалась о латышах.

Согласно тому, что написал покупатель, продавец говорила по-русски, вела себя агрессивно и указала, что это "русский магазин".

В ответ на эту информацию VDD приступила к выяснению обстоятельств. Служба установила личность продавщца и 19 октября провела с ней профилактическую беседу, предупредив, что за действия, направленные на разжигание национальной розни, может быть применена уголовная ответственность.

Также сотрудники VDD провели беседы с руководством как конкретного магазина, так и торгового центра, в котором магазин расположен. Руководство магазина и торгового центра заверило, что будут приняты внутренние меры для предотвращения подобных инцидентов.

Женщина написала в соцсети Facebook, что посетила магазин Postcard.lv в торговом центре Mols в Риге.

В свою очередь, TV3 сообщает, что в Центре госязыка проведут проверку в этом месте. В самом т/ц Mols представителей упомянутого магазина встретить не удалось.

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