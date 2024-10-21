Служба госбезопасности (VDD) провела проверку в связи с распространенной на сайтах социальной сети информацией о высказываниях продавщицы магазина Postcard.lv т/ц Mols, направленных против латышей, и отказом обслуживать клиентов на латышском языке, сообщили в VDD. Как сообщает TV3, в Центр госязыка ранее уже поступали жалобы на магазин Postcard.lv в торговом центре Origo.
Видео ⟩ "В русском магазине буду говорить, как захочу!" - на магазин Postcard.lv уже жаловались
В VDD пояснили, что вечером 18 октября широкий резонанс в социальных сетях вызвала информация о случае, когда продавец магазина Postcard.lv отказалась обслуживать покупателей на латышском языке и враждебно отзывалась о латышах.
Согласно тому, что написал покупатель, продавец говорила по-русски, вела себя агрессивно и указала, что это "русский магазин".
В ответ на эту информацию VDD приступила к выяснению обстоятельств. Служба установила личность продавщца и 19 октября провела с ней профилактическую беседу, предупредив, что за действия, направленные на разжигание национальной розни, может быть применена уголовная ответственность.
Также сотрудники VDD провели беседы с руководством как конкретного магазина, так и торгового центра, в котором магазин расположен. Руководство магазина и торгового центра заверило, что будут приняты внутренние меры для предотвращения подобных инцидентов.
Женщина написала в соцсети Facebook, что посетила магазин Postcard.lv в торговом центре Mols в Риге.
В свою очередь, TV3 сообщает, что в Центре госязыка проведут проверку в этом месте. В самом т/ц Mols представителей упомянутого магазина встретить не удалось.
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