Пн, 21.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins

Видео В Елгаве сгорел заброшенный дом, в котором укрывались бездомные

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Елгаве недалеко от рынка один необитаемый дом был 20 октября уничтожен пожаром. Местные жители рассказывают, что в нем обычно прятались бездомные, один из них был в доме и во время пожара, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Работы по тушению продолжались более трех часов.

"Со второго этажа здания был спасен мужчина, передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). На втором этаже горели бытовые вещи на площади 35 квадратных метров", - рассказал командир взвода Елгавской части Государственной пожарно-спасательной службы Янис Норвайшс.

На месте работали пожарные, NMPD и муниципальная полиция.

Видео: сюжет Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх