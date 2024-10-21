В Елгаве недалеко от рынка один необитаемый дом был 20 октября уничтожен пожаром. Местные жители рассказывают, что в нем обычно прятались бездомные, один из них был в доме и во время пожара, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Видео ⟩ В Елгаве сгорел заброшенный дом, в котором укрывались бездомные
Работы по тушению продолжались более трех часов.
"Со второго этажа здания был спасен мужчина, передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). На втором этаже горели бытовые вещи на площади 35 квадратных метров", - рассказал командир взвода Елгавской части Государственной пожарно-спасательной службы Янис Норвайшс.
На месте работали пожарные, NMPD и муниципальная полиция.
Видео: сюжет Degpunktā
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