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Alexandra Nekrasova

В Кекавской волости автомобиль насмерть сбил пешехода

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Презентация нового служебного автомобиля Госполиции
Презентация нового служебного автомобиля Госполиции Фото: Lita Millere/LETA

Поздно вечером в понедельник, 21 октября, в Кекавской волости автомобиль Suzuki сбил пешехода, который скончался на месте происшествия, сообщили в Госполиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 23:00. Полиция расследует обстоятельства аварии.

За прошедшие сутки на дорогах пострадали еще шесть человек. В целом было зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 443 протокола, в том числе 188 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За вождение в состоянии опьянения начаты один административный и три уголовных процесса.

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