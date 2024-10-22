Поздно вечером в понедельник, 21 октября, в Кекавской волости автомобиль Suzuki сбил пешехода, который скончался на месте происшествия, сообщили в Госполиции.
В Кекавской волости автомобиль насмерть сбил пешехода
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 23:00. Полиция расследует обстоятельства аварии.
За прошедшие сутки на дорогах пострадали еще шесть человек. В целом было зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 443 протокола, в том числе 188 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.
За вождение в состоянии опьянения начаты один административный и три уголовных процесса.
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