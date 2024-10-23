Начинается заря новой эры в международных отношениях. Доля Запада в мировом ВВП снижается, мир становится многополярным, страны соперничают за позиции в рождающемся порядке. Это касается как развивающихся стран, претендующих на ведущую роль в написании правил нового порядка (их представляет группа БРИКС, которая недавно расширилась), так и стран поменьше, старающиеся выстраивать такие отношения, которые защитят их интересы.

Группа БРИКС начиналась как класс инвестиционных активов, а стала символом стремления к миропорядку с более широким представительством; она стала страховкой от действий западных организаций и ориентиром в обстановке геополитической неопределенности.

Все это оказалось крайне привлекательным. В этом году состав БРИКС увеличился с пяти стран (Бразилия, Китай, Индия, Россия и ЮАР) до девяти (вошли Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ). Почти три десятка других стран, включая члена НАТО Турцию, близких американских союзников Таиланд и Мексику, а также крупнейшую в мире мусульманскую страну Индонезию, подали заявки на вступление.