Расширен круг педагогов, которые могут преподавать второй иностранный язык в школах

Для тех учеников, которые к 1 сентября 2025 года начали изучать второй иностранный язык, отличный от одного из официальных языков ЕС или ЕЭЗ или иностранного языка, регулируемого межправительственным соглашением в области образования, школы должны будут предоставлять его до конца этапа основного образования. Это будет касаться и преподавания русского языка как второго иностранного.

В настоящее время латвийские школьники изучают английский язык в качестве первого иностранного языка с самого начала обучения в школе, а второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы. Теоретически дети могут изучать немецкий, французский и другие языки в качестве второго иностранного, но на практике чаще всего преподается русский, что связано с нехваткой учителей других языков в школах. По данным Министерства образования и науки, русский язык преподается в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается.

Чтобы увеличить количество учителей, преподающих второй иностранный язык, Министерство образования и науки в сотрудничестве с иностранными учреждениями в Латвии - посольством Германии в Риге и Гете-институтом в Риге, а также посольством Франции в Латвии и Французским институтом в Латвии - предоставляет действующим учителям других предметов с высшим педагогическим образованием возможность получить дополнительную квалификацию - право преподавать немецкий или французский языки.

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