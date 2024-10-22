Аэропорт в Нижегородской области также был закрыт из-за беспилотников.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что утром во вторнике в Рассказово на заводе "Биохим" произошел взрыв и начался пожар. Вероятно, причиной стал беспилотник. По его словам, пострадавших нет, возгорание было ликвидировано в течение часа.

Об атаке дрона сообщил и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он заявил, что силы ПВО сбили дрон и он упал на здания промышленного предприятия, в котором начался пожар. Он также утверждает, что пострадавших нет.

Гусев добавил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Аэропорт Нижнего Новгорода закрыт из-за угрозы дронов, сообщает рупор кремлевской пропаганды ТАСС.

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