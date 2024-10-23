Генпрокурор Украины Андрей Костин уходит в отставку

"Сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства. Много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины, - отметил генпрокурор. - Считаю абсолютно правильной позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидности, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе, политическая ответственность".