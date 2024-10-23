ЕСПЧ впервые удовлетворил иски десятков россиян-"иноагентов"

Кроме того, в решении ЕСПЧ говорится, что публикация персональных данных «иноагентов» не служит ни одной правомерной цели, требование отчетности является непропорциональной мерой, а ограничения на работу необоснованы, перечислил юрист принципиальные выводы ЕСПЧ.

Коротеев также отметил, что судья Георгиос Сергидес в своем особом мнении подчеркнул важный аспект свободы слова — право не только на выражение мнения, но и право не выражать мнение, из которого следует запрет принуждать к высказываниям и публикации маркировки «иноагентов».

ЕСПЧ, что не менее важно, объяснил, почему российский закон является дискриминационным, а его сравнения с законом об иностранных агентах в США — лукавые, написал журналист Дмитрий Колезев (его в России также объявили «иноагентом»).

В постановлении ЕСПЧ говорится, что прекращение участия России в Совете Европы не освобождает ее от ответственности и чиновники должны найти способ произвести выплаты.

Комитет министров Совета Европы последний раз рассматривал вопрос о неисполнении первого решения ЕСПЧ по делу «иноагентов» в марте 2024 года. Комитет признал, что заявителям не выплачены компенсации, решения российских судов о штрафах и ликвидации НКО-«иноагентов» не отменены, а общие меры по устранению законодательных норм, нарушающих права человека, не приняты.

Комитет напомнил позицию ЕСПЧ, что права человека не могут быть «внутренним делом» государства и оно «не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания». Поскольку Россия их игнорирует, комитет постановил направить сведения о неисполнении Россией решений ЕСПЧ по делам «иноагентов» в ООН.

В материалах, которые были подготовлены к заседанию комитета на основании обращений «иноагентов» и правозащитных организаций, говорится, что «закон об „иностранных агентах“ власти России использовали для подавления любой гражданской активности — это „было частью их подготовки к полномасштабному вторжению в Украину“».