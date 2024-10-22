Четверо литовцев украли из магазина на Румбуле товара более чем на 100 000 евро

Сотрудники 2-го отдела -2го бюро управления Криминальной полиции Рижского регионального управления Uосполиции 7 октября начали уголовный процесс в связи с кражей из магазина техники на Румбуле - с помещений склада и сервиса, а также с прилегающей к магазину уличной территории. Злоумышленники отключили сигнализацию, повредили забор и ворота.

Сразу же после совершения этого преступления стражи порядка задержали четырех граждан Литовской Республики.

Злоумышленники украли грузовой микроавтобус Opel, который нагрузили краденными вещами - тракторами-газонокосилками, бензопилами, триммерами и другой садовой техникой. Все украденные вещи возвращены. Общий имущественный ущерб составил 121 072 евро, кроме того, стоимость угнанного автомобиля составляет 20 000 евро.

По подозрению в совершении вышеупомянутого преступления по горячим следам были задержаны четыре человека - граждане Литвы, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Начат уголовный процесс по факту кражи в крупном объеме или в организованной группе. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет, с конфискацией имущества или без нее и с пробационным надзором на срок до трех лет.

Кроме того, начат уголовный процесс по факту намеренного уничтожения или порчи чужого имущества. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до двух лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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