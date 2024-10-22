Автопарк муниципальной полиции Риги пополнился 22 новыми автомобилями Toyota RAV4, сообщили в полиции.
Видео ⟩ Муниципальная полиция Риги получила 22 новых автомобиля
Новые оперативные, трафарированные и полностью оборудованные автомобили экипажи используют с прошлой пятницы.
Новые машины, какие и другие автомобили полиции, патрулирующие столичные улицы, оборудованы камерами видеонаблюдения, которые позволяют контролировать и фиксировать события как за пределами автомобиля, так и в отделении для задержанных. Кроме того, во всех автомобилях установлена система глобального позиционирования, позволяющая операторам следить за местонахождением автомобиля, актуальным маршрутом и скоростью в реальном времени.
Представитель полиции Кристине Клявниеце указала ангентству LETА, что для того, чобы максимально использовать доступные полиции финансовые ресурсы, было принято решение взять автомобили в аренду - стоимость аренды одной машины составляет 833 евро в месяц. Арендуется транспорт у предприятия Favorit Rent.
По данным Firmas.lv, оборот Favorit Rent в прошлом году составил 4 937 618 евро, а прибыль - 234 984 евро. Владельцы предприятия - Агрис Барда и Андрис Эрмичс.
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