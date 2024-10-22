Видео Муниципальная полиция Риги получила 22 новых автомобиля

Новые машины, какие и другие автомобили полиции, патрулирующие столичные улицы, оборудованы камерами видеонаблюдения, которые позволяют контролировать и фиксировать события как за пределами автомобиля, так и в отделении для задержанных. Кроме того, во всех автомобилях установлена система глобального позиционирования, позволяющая операторам следить за местонахождением автомобиля, актуальным маршрутом и скоростью в реальном времени.