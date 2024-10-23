Пытаясь помочь России в развернутой ею войне, северокорейский режим направил стране-агрессору не только военнослужащих - в Россию прибыли и пилоты, которые будут летать на истребителях армии РФ, сообщает издание Newsweek.
СМИ: Северная Корея отправила в Россию не только военных
СМИ ссылается на некое южнокорейское должностное лицо, заявившего, что Пхеньян 8 октября наряду с первоначальным воинским контингентом направил во Владивостокский регион и пилотов. "Вполне возможно, что Россия, которая в ходе войны столкнулась с нехваткой пилотов, обращается к КНДР за помощью", - отмечается в публикации.
Издание подчеркивает, что это со времен войны во Вьетнаме и войны Судного дня в 1973 году станет первым вылетом северокорейских летчиков на боевые действия.
Разведывательное управление Южной Кореи сообщило в пятницу, что Северная Корея направила в российский город Владивосток первоначальный контингент спецназа численностью 1,5 тысячи человек и вскоре отправит еще. В общей сложности Северная Корея решила отправить 12 тысяч военнослужащих на войну в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что его правительство располагает информацией о том, что 10 000 северокорейских солдат могут быть вовлечены в войну на стороне России. Он предупредил, что участие Северной Кореи может стать "первым шагом к мировой войне".
Северная Корея отправила в Россию тысячи контейнеров с боеприпасами. В прошлом месяце начальник военной разведки Украины заявил, что поддержка Северной Кореей военных действий российского диктатора Владимира Путина является "самой большой проблемой", с которой Киев сталкивается со стороны союзников Москвы.
За последние два года сотрудничество между Северной Кореей и Россией достигло своего расцвета. В июне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и Путин подписали соглашение, предусматривающее взаимную военную помощь в случае нападения на одну из стран.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в понедельник в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте осудил военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном и заявил, что его страна будет активно принимать "постепенные ответные меры" .
Как сообщили в офисе Юна, президент Южной Кореи сказал Рютте, что немедленно направит официальных лиц для облегчения обмена информацией с НАТО и предпримет шаги по укреплению сотрудничества в области безопасности.
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