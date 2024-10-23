СМИ: Северная Корея отправила в Россию не только военных

СМИ ссылается на некое южнокорейское должностное лицо, заявившего, что Пхеньян 8 октября наряду с первоначальным воинским контингентом направил во Владивостокский регион и пилотов. "Вполне возможно, что Россия, которая в ходе войны столкнулась с нехваткой пилотов, обращается к КНДР за помощью", - отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что это со времен войны во Вьетнаме и войны Судного дня в 1973 году станет первым вылетом северокорейских летчиков на боевые действия.

Разведывательное управление Южной Кореи сообщило в пятницу, что Северная Корея направила в российский город Владивосток первоначальный контингент спецназа численностью 1,5 тысячи человек и вскоре отправит еще. В общей сложности Северная Корея решила отправить 12 тысяч военнослужащих на войну в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что его правительство располагает информацией о том, что 10 000 северокорейских солдат могут быть вовлечены в войну на стороне России. Он предупредил, что участие Северной Кореи может стать "первым шагом к мировой войне".