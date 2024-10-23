Если бы в соседней стране произошло происшествие на атомной электростанции (АЭС), или, например, в Украине произошел бы ядерный взрыв, созданные в Латвии убежища жителям не понадобились бы, так как уровень радиации был бы достаточно низким, сказала в интервью Латвийскому радио директор Центра радиационной безопасности Государственной службы среды Даце Шатровска.
Специалист: ядерный удар по Украине создал бы "достаточно низкие" радиационные риски в Латвии
На вопрос, спрашивали ли мнение центра при создании бункеров, специалист призналась, что об этом просили.
Шатровска сказала, что еще со времен полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, проанализированы возможные риски, в том числе и потенциальные удары по АЭС. И констатировано, что влияние на Латвию было бы незначительным, учитывая, что украинская АЭС находится на достаточном расстоянии от территории Латвии.
По ее словам, согласно анализу, наибольший риск был бы связан с Запорожской АЭС, но нужно учитывать, что сейчас ее реакторы не работают.
Она подчеркнула, что центр получает сведения о том, что происходит с украинскими ядерными объектами. Сама Украина в международной среде регулярно предоставляет об этом информацию.
Кроме того, в Латвии и других странах созданы сети мониторинга, с помощью которых можно следить за ситуацией в связи с уровнем радиации. Если какая-либо страна констатирует повышенный уровень радиации, она сообщает остальным. Кроме того, эти данные находятся в открытом доступе для общественности, пояснила она.
Шатровска призналась, что есть страны, сотрудничество с которыми не так удачно, как того хотелось бы. В то же время, например, в прошлом году Беларусь сообщила, что к работе на ее АЭС приступил второй реактор. Это означает, что уровень риска вырос, а защитные меры не изменились, рассказала она.
На вопрос, насколько реальны риски того, что Россия или Беларусь могут попытаться использовать источники радиации, чтобы нанести ущерб соседним странам, Шатровска сказала, что о таком возможном риске центр информацию не получал.
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