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Специалист: ядерный удар по Украине создал бы "достаточно низкие" радиационные риски в Латвии

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Ядерная опасность. Иллюстративное фото.
Ядерная опасность. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Если бы в соседней стране произошло происшествие на атомной электростанции (АЭС), или, например, в Украине произошел бы ядерный взрыв, созданные в Латвии убежища жителям не понадобились бы, так как уровень радиации был бы достаточно низким, сказала в интервью Латвийскому радио директор Центра радиационной безопасности Государственной службы среды Даце Шатровска.

На вопрос, спрашивали ли мнение центра при создании бункеров, специалист призналась, что об этом просили.

Шатровска сказала, что еще со времен полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, проанализированы возможные риски, в том числе и потенциальные удары по АЭС. И констатировано, что влияние на Латвию было бы незначительным, учитывая, что украинская АЭС находится на достаточном расстоянии от территории Латвии.

По ее словам, согласно анализу, наибольший риск был бы связан с Запорожской АЭС, но нужно учитывать, что сейчас ее реакторы не работают.

Она подчеркнула, что центр получает сведения о том, что происходит с украинскими ядерными объектами. Сама Украина в международной среде регулярно предоставляет об этом информацию.

Кроме того, в Латвии и других странах созданы сети мониторинга, с помощью которых можно следить за ситуацией в связи с уровнем радиации. Если какая-либо страна констатирует повышенный уровень радиации, она сообщает остальным. Кроме того, эти данные находятся в открытом доступе для общественности, пояснила она.

Шатровска призналась, что есть страны, сотрудничество с которыми не так удачно, как того хотелось бы. В то же время, например, в прошлом году Беларусь сообщила, что к работе на ее АЭС приступил второй реактор. Это означает, что уровень риска вырос, а защитные меры не изменились, рассказала она.

На вопрос, насколько реальны риски того, что Россия или Беларусь могут попытаться использовать источники радиации, чтобы нанести ущерб соседним странам, Шатровска сказала, что о таком возможном риске центр информацию не получал.

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