Получивший широкую огласку случай с "военизированной скульптурной композицией" у Адажской базы в Кадаге вызывает опасения относительно того, как тратится с трудом собранное финансирование для оборонной отрасли, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.
Силиня прокомментировала "военизированную скульптурную композицию" в Адажи
Она подчеркнула, что отказ от многих других приоритетов в пользу оборонной отрасли происходит с целью укрепления обороноспособности. Министр определяет общие приоритеты в учреждении, но в то же время он не может и не должен политически вмешиваться в каждую закупку, отметила премьер.
На вопрос, почему после таких скандальных случаев очень трудно выяснить, какие люди принимали ответственные решения, Силиня ответила, что это указывает на системные недочеты в госуправлении: "Это суть сегодняшних вызовов в госуправлении: зачастую формируется такая длинная цепь, и тогда непонятно, кто же принял решение".
Глава правительства указала, что сейчас осуществляется централизация различных данных, чтобы в информационных системах четко было видно, кто является принимающим решения лицом. "Это и есть моя задача - снизить административную нагрузку, чтобы мы смогли увидеть, что же на самом деле происходит", - сказала Силиня.
При этом она отметила, что в таких случаях задача каждого министра - "докопаться до сути" и выяснить, почему он не знал о конкретных решениях или тратах.
Глава правительства признала, что такие случаи, когда целесообразность расходования выделенного финансирования ставится под сомнение, заставляют более тщательно и скрупулезно взвешивать бюджетный план на следующий год и в ходе его принятия делать все возможное, чтобы убедиться, что деньги действительно пойдут на ту цель, для которой они предназначены.
Как сообщалось, возле военной базы Национальных вооруженных сил в Кадаге примерно за 183 000 евро возведена военизированная скульптурная композиция.
На бетонном помосте размещен отслуживший гусеничный бронетранспортер CVR(T). Кроме того, проведены работы по благоустройству окружающей среды и прокладке коммуникаций: в одном из углов парковки у центральных ворот базы благоустроена территория площадью 500 квадратных метров - расчищены заросли, приведена в порядок парковка и въезды для автомобилей.
Для размещения скульптурной композиции построена освещенная площадка площадью 123 квадратных метра с покрытием из бетонных плит и необходимыми инженерными коммуникациями, в том числе электросетями и системой отвода дождевых вод. Для установки бронетранспортера построен постамент соответствующей грузоподъемности. В завершение проведено озеленение всей территории.
Разработка строительного проекта обошлась в 24 765 евро. Строительные работы выполнило АО R.A.J. за 153 325 евро.
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