Силиня прокомментировала "военизированную скульптурную композицию" в Адажи

Она подчеркнула, что отказ от многих других приоритетов в пользу оборонной отрасли происходит с целью укрепления обороноспособности. Министр определяет общие приоритеты в учреждении, но в то же время он не может и не должен политически вмешиваться в каждую закупку, отметила премьер.

На вопрос, почему после таких скандальных случаев очень трудно выяснить, какие люди принимали ответственные решения, Силиня ответила, что это указывает на системные недочеты в госуправлении: "Это суть сегодняшних вызовов в госуправлении: зачастую формируется такая длинная цепь, и тогда непонятно, кто же принял решение".

Глава правительства указала, что сейчас осуществляется централизация различных данных, чтобы в информационных системах четко было видно, кто является принимающим решения лицом. "Это и есть моя задача - снизить административную нагрузку, чтобы мы смогли увидеть, что же на самом деле происходит", - сказала Силиня.