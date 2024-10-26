На выходных посмотрел милый сюжет в передаче De facto. Историю про то, что Старая Рига стала бесплатной стоянкой для электромобилей. Несмотря на то, что все нравится, что число электрокаров на улицах города все растет, тактика их введения все-таки больше похожа на выделение скидок для людей, которым они не нужны.

Но давайте обо всем по порядку. Сначала о Вецриге, в которой самые дорогие стоянки в Латвии. Первый час стоит 5 евро, каждый следующий - 8 евро, а оставить свою машину в Старой Риге на сутки обойдется в 141 евро. Конечно, только в случае, если передвигаешься на враждебной природе машине, так как владельцы электромобилей могут оставлять свои транспортные средства на любой городской стоянке бесплатно.

Кроме того, на электромобиле можно легально передвигаться по полосам общественного транспорта, что весьма приятно во время пробок. Что еще мило - на приобретение этого дружественного окружающей среде авто государство выделяет и пособие. При покупке электромобиля от государства можно вернуть каких 4,5 тысячи евро, а если это делает многодетная семья - почти 7 тысяч евро.

Говоря другими словами, одни лишь бонусы, и непонятно, почему еще абсолютно все в Латвии не стали счастливыми обладателями электромобилей и друзьями природы? Ответ, конечно, совсем простой - средняя цена одного электромобиля превышает 40 тысяч евро, а средняя сумма, которую жители Латвии могут позволить потратить на приобретение машины - ниже десяти тысяч.