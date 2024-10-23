Умер создатель онлайн-библиотеки "Флибуста". Кем он был, так и осталось загадкой

"Stiver пишет: Здравствуйте, вроде бы определилась дата моей смерти. Хочу использовать возможность assisted suicide, который в Германии теперь разрешен. Если все пойдет по плану, то завтра, в воскресение, 20 октября, получу смертельную дозу тиопентала. Если не отпишусь в понедельник, значит сработало :) Просьба тогда во вторник опубликовать эту информацию - для истории и чтобы остановить любые сборы "на помощь Стиверу", - говорится в сообщении на сайте, которое опубликовал пользователь под ником admin2.

Других независимых подтверждений этой информации на данный момент нет.

Вечером во вторник, 22 октября, в аккаунте "Флибусты" в микроблоге X появилось сообщение со словами "R.I.P." и ссылкой на публикацию пользователя admin2.

В сентябре Stiver сообщил, что у него диагностирована глиобластома - одна из самых частых и агрессивных злокачественных опухолей мозга.

На фоне болезни создатель онлайн-библиотеки заявил в конце сентября, что "Флибуста" будет закрыта, однако 19 октября стало известно, что проект все-таки продолжит работу. 22 октября admin2 сообщил, что библиотека продолжит работать "как всегда".

Stiver создал Flibusta осенью 2009 года. Портал предлагал бесплатно скачивать электронные версии книг на русском и других языках, но был заблокирован в РФ из-за обвинений в пиратстве.

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