Музыкант Катрина Диманта, актер Мартиньш Упениекс, инфлюенсер Intrisha и мультиартист Horens отправились в Албанию в первую поездку нового сезона программы Četri uz koferiem. Эта поездка вызвала у участников богатую гамму эмоций. Громкие споры, слезы, смех - все это было и даже больше. В разговоре с TVNET+ Катрина раскрыла закулисную сторону и действительно ли между актерами была такая драма, как показано в сериях, или это заслуга монтажа.

В разговоре с TVNET+ Катрина рассказала, что к ней несколько раз обращались с предложением поучаствовать в этой программе, но ранее ей приходилось отказываться. "На этот раз, когда мне предложили отправиться в это приключение, наконец-то случилось так, что у меня появилось свободное время и я могу подстроиться".

Она знала, что одним из компаньонов будет Хоренс, но о других попутчиках ей не сообщили.

Уже в первые дни поездки в Албанию между участниками шоу возникли серьезные разногласия. Именно Катрине "посчастливилось" стать ответственной за первые дни путешествия - ей пришлось выслушивать как недовольство выбранным ею жильем, так и сталкиваться с равнодушием других участников.

Видео: Интервью Intrisha для TVNET+

Катрина редко смотрит телепрограммы, потому что она не пользуется телевизором ежедневно. "В этот раз я смотрю его вместе с актером Мартиньшем Упениексом, чтобы видеть, как это все выглядит и складывается. Вместе легче.