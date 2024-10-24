Музыкант Катрина Диманта, актер Мартиньш Упениекс, инфлюенсер Intrisha и мультиартист Horens отправились в Албанию в первую поездку нового сезона программы Četri uz koferiem. Эта поездка вызвала у участников богатую гамму эмоций. Громкие споры, слезы, смех - все это было и даже больше. В разговоре с TVNET+ Катрина раскрыла закулисную сторону и действительно ли между актерами была такая драма, как показано в сериях, или это заслуга монтажа.
В разговоре с TVNET+ Катрина рассказала, что к ней несколько раз обращались с предложением поучаствовать в этой программе, но ранее ей приходилось отказываться. "На этот раз, когда мне предложили отправиться в это приключение, наконец-то случилось так, что у меня появилось свободное время и я могу подстроиться".
Она знала, что одним из компаньонов будет Хоренс, но о других попутчиках ей не сообщили.
Уже в первые дни поездки в Албанию между участниками шоу возникли серьезные разногласия. Именно Катрине "посчастливилось" стать ответственной за первые дни путешествия - ей пришлось выслушивать как недовольство выбранным ею жильем, так и сталкиваться с равнодушием других участников.
Видео: Интервью Intrisha для TVNET+