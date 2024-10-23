Упавший в Резекненском крае Shahed также будет использоваться как наглядный материал

Подробнее в NBS не комментируют, для каких именно целей будут использовать части дрона.

Как сообщалось, 7 сентября российский беспилотник типа Shahed упал в Гайгалавской волости Резекненского края. Национальные вооруженные силы Латвии следили за ситуацией, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух дежурившие в Латвии самолеты НАТО.

С момента инцидента 7 сентября, оборонная отрасль произвела конкретные улучшения на всех уровнях надзора за воздушным пространством Латвии, а также разработала механизм скорейшего и точного оповещения общества и средств массовой информации в подобных ситуациях угрозы, сообщили ранее агентству LETA в Министерстве обороны.

В распространенном министерством заявлении утверждается, что отраслевые эксперты провели углубленную оценку инцидента и реагирования NBS, четко идентифицировав необходимые изменения в системе.

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