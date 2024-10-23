Жестокое убийство произошло во вторник, 22 октября, в деревне Эрсла Скуодасского района Клайпедского уезда Литвы. Труп мужчины был найден разрезанным пилой, сообщает литовское СМИ 15min.
Жестокое убийство у литовско-латвийской границы: мужчина распилен пополам
Труп мужчины заметили соседи. Тело было распилено пополам бензопилой. Одна часть была накрыта листом шифера, другую нашли поодаль. Местные жители вызвали полицию.
"В Скуодасском районе был найден труп мужчины и арестован подозреваемый 1988 года рождения. Начато досудебное расследование", - сообщили журналистам в литовской полиции. Полицейским удалось задержать подозреваемого вечером того же дня в другой деревне Скуодасского района.
По словам представителей правоохранительных органов, задержанный был знакомым убитого. Он не имел судимостей, но был известен полиции.
Следствие, помимо прочего, выясняет, есть ли у подозреваемого психическое расстройство и может ли он отвечать за свои поступки.
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