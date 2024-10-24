Поставки вооружений из КНДР как угроза безопасности Европы

Северная Корея все активнее включается в войну России против Украины. Сначала были поставки российским войскам миллионов артиллерийских снарядов, теперь, судя по многочисленным сообщениям, дело идет еще и к отправке на фронт тысяч северокорейских солдат. Об этом, правда, пока еще мало надежной информации, а вот о систематическом снабжении воюющей армии РФ боеприпасами из КНДР известно уже довольно много.

Именно этот аспект - военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна - анализируется в статье, опубликованной 21 октября на сайте берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP). Этот научный институт исследует внешнеполитические темы и консультирует как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз. Статья озаглавлена "Политика Северной Кореи в сфере вооружений как косвенная угроза безопасности Европы", а ее подзаголовок указывает на то, что в ней рассматривается сотрудничество не двух, а сразу трех режимов: "Как Пхеньян расширяет партнерство с Москвой и Тегераном".

Пхеньян стал для Москвы решающим поставщиком