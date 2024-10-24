Законно ли брать доплату за платные медицинские услуги?

Но в этом году меня удивило то, что с меня за каждый сеанс массажа брали еще 1,50 евро с пометкой, что это пациентский взнос. Я не помню, чтобы раньше к полной стоимости добавлялся этот пациентский взнос в размере 1,50 евро", - поделилась Юлиана.