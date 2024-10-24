Многие пациенты поликлиник столкнулись с повышением цен на медицинские услуги, которые не покрываются государством. Теперь за консультации, обследования и процедуры, оплачиваемые пациентом, нужно доплачивать так называемый пациентские взнос, размер которого варьируется от 1,5 до 3 евро. Представители поликлиники Veselības centru apvienība (VCA) пояснили, что это связано с увеличением их затрат, сообщает портал LSM+ со ссылкой на Латвийское радио 4.
Законно ли брать доплату за платные медицинские услуги?
Юлиана обратилась к массажисту в одной из рижских поликлиник сети VCA. Помимо основной стоимости массажа, она доплачивала 1,50 евро за каждый визит. Страховая компания покрыла только стоимость самой процедуры. Всего за 10 сеансов массажа Юлиане пришлось доплатить еще 15 евро.
"Каждый раз, когда я хожу на какие-то услуги, которые мне покрывает страховой полис, в основном он покрывает полную стоимость услуги. Так было всегда с массажем - я плачу по страховому полису, и он полностью его покрывает.
Но в этом году меня удивило то, что с меня за каждый сеанс массажа брали еще 1,50 евро с пометкой, что это пациентский взнос. Я не помню, чтобы раньше к полной стоимости добавлялся этот пациентский взнос в размере 1,50 евро", - поделилась Юлиана.
Санита, еще одна пациентка, заплатила 50 евро за прием у гинеколога, а пациентский взнос составил еще 3 евро.
На сайте Veselības centru apvienība сказано, что они добавляют "пациентскую доплату за платный визит" к каждой платной медицинской услуге.
Размер доплаты составляет:
- 0,50 евро - если цена услуги не превышает 7 евро;
- 1,50 евро - если стоимость услуги до 45 евро;
- 3 евро - если стоимость услуги выше 45 евро.
"Небольшая доплата за каждое платное посещение - это один из способов обеспечения развития и средство расширения доступности амбулаторно-медицинских услуг для жителей по всей Латвии.
Данная доплата к платному посещению является частью общей цены, определенной Veselības centru apvienība", - уточнила представитель VCA Лига Рыбкинска.
Министерство здравоохранение и Национальная служба здравоохранения пояснили, что за цены на платные услуги в частном секторе отвечает сам поставщик услуги, то есть Veselības centru apvienība.
Если пациент решает воспользоваться платной медицинской услугой, то он оплачивает полную сумму с доплатой, если ее установил поставщик услуги.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!