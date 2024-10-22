"Здоровье населения однозначно ухудшится": глава Латвийского общества больниц – о нехватке денег

По словам Калейса, за полгода государство задолжало больницам за неотложную медицинскую помощь около 20 млн евро. С амбулаторными услугами ситуация не лучше: дефицит за полгода достиг 10 млн евро, и, как он утверждает, больницам дали понять, что государство его не восполнит.

"Государство говорит, что мы должны планировать услуги не столько, сколько есть пациентов, а столько, сколько есть денег на лечение пациентов. Это означает, что мы должны придерживаться квот. Сейчас, конечно, больницы пытаются это сделать. В результате длина очередей сильно увеличивается.

Что это значит? Что в начале 2025 года мы будем лечить пациентов этого года, а пациентов следующего года, которым назначены какие-то медицинские услуги, мы будем лечить либо в конце того же года, либо через год. Поэтому здоровье общего состояния и здоровье населения однозначно ухудшится", - констатировал Калейс.

По его мнению, нехватка денег возникает, потому что чиновники неправильно рассчитывают число пациентов, исходя из статистических данных, а не из реальной ситуации.

Тяжелее всего, по его словам, приходится учреждениям, которые больше оказывают неотложную помощь: в первую очередь это региональные больницы и две крупнейшие рижские - Восточная и Страдыня.

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