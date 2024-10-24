В среду, 23 октября, комиссия Сейма о мандатам, этике и заявлениям приняла решение отправить депутата от фракции "Стабильности!" Виктора Пучку на углубленную проверку знаний государственного языка. В то же время его однопартиец Ефимий Клементьев такой участи избежал, сообщает LSM+ в программе "Сегодня вечером".
Комиссия решила отправить депутата от "Стабильности!" Пучку на проверку на знание госязыка
Окончательное решение по поводу обоих депутатов должен принять Сейм.
По словам самого Виктора Пучки, он обладает знаниями латышского языка на нормальном уровне. "Я вижу, что хорошо. Ну а центр госязыка видит, что не хорошо. Ну нет знания языка на высшем уровне", - прокомментировал он.
В свою очередь Ефимий Клементьев заявил, что "это были жалобы от моих недругов. Это была жалоба тех, кто не прошли, может быть, в Сейм".
На заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям также было принято решение возбудить дело о нарушении этического кодекса депутата против Александра Кирштейнса - его взывали на ковер за слова, сказанные в ходе заседания, на котором рассматривалось предложение о предоставлении права голоса на муниципальных выборах с 16 лет.
"Это очень хороший закон для промывания мозгов. Там нужны идиоты без социальной ответственности, без мышления и без образования. Так что голосуйте и хвастайтесь своей глупостью здесь. Молодые на вид, но мозгов нет!" - сказал тогда Кирштейнс.
На следующем заседании комиссии предстоит рассмотреть вопрос выдачи для уголовного преследования депутата от Союза зеленых и крестьян Юриса Яковинса, который подозревается в подделке медицинской документации.
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