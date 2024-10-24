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PMLP отказал в статусе беженца оппозиционной белоруске. Суд вынес другое решение

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Вывеска PMLP
Вывеска PMLP Фото: Edijs Pālens/LETA

Административный районный суд в октябре постановил предоставить статус беженца в Латвии белорусской оппозиционерке, вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), говорится в общедоступном постановлении суда.

В прошлом году гражданка Беларуси обратилась в Государственную пограничную охрану с просьбой о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

В своем заявлении, анкете и интервью заявительница указала, что просит убежища, поскольку не может вернуться в Беларусь из-за преследования ее и ее мужа за их политические взгляды.

Заявительница и ее муж участвовали в митингах и акциях протеста против нынешнего режима.

Хотя ее муж был наказан, ему удалось покинуть Беларусь. В доме заявительницы был проведен обыск, и ее допрашивали. Позже муж помог ей покинуть Беларусь, так как оставаться там было опасно, утверждает заявительница.

PMLP отказало женщине в предоставлении статуса беженца. Одним из аргументов, выдвинутых PMLP, было то, что действия, совершенные в отношении женщины белорусскими властями, не являются преследованием в контексте закона об убежище.

Не согласившись с решением управления, женщина обратилась в суд.

Изучив информацию, предоставленную заявителем, суд установил, например, что женщину дважды обыскивали, когда она еще находилась в Беларуси, несколько раз допрашивали в связи с уголовным делом против ее мужа.

Суд пришел к выводу, что есть основания полагать, что белорусские власти могут считать, что заявительница является членом политических оппозиционных организаций, действующих за рубежом, и поэтому принять в отношении нее несоразмерные меры.

Соответственно, суд считает, что в данном случае заявительница, скорее всего, будет преследоваться по политическим мотивам в случае ее возвращения в Беларусь, и поэтому ее опасения преследования со стороны властей должны считаться обоснованными.

В свете вышеизложенного суд обязал PMLP принять решение о предоставлении статуса беженца в Латвии в течение одного месяца со дня вступления решения в силу.

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