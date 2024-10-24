PMLP отказал в статусе беженца оппозиционной белоруске. Суд вынес другое решение

В прошлом году гражданка Беларуси обратилась в Государственную пограничную охрану с просьбой о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

В своем заявлении, анкете и интервью заявительница указала, что просит убежища, поскольку не может вернуться в Беларусь из-за преследования ее и ее мужа за их политические взгляды.

Заявительница и ее муж участвовали в митингах и акциях протеста против нынешнего режима.

Хотя ее муж был наказан, ему удалось покинуть Беларусь. В доме заявительницы был проведен обыск, и ее допрашивали. Позже муж помог ей покинуть Беларусь, так как оставаться там было опасно, утверждает заявительница.

PMLP отказало женщине в предоставлении статуса беженца. Одним из аргументов, выдвинутых PMLP, было то, что действия, совершенные в отношении женщины белорусскими властями, не являются преследованием в контексте закона об убежище.

Не согласившись с решением управления, женщина обратилась в суд.