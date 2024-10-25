Шольц отклонил просьбу Зеленского о приглашении в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского о немедленном приглашении Украины в НАТО. Об этом сам Шольц рассказал в интервью телеканалу ZDF в четверг, 24 октября.

Шольц напомнил, что страны НАТО "описали перспективы" для Украины. "Я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении", - сказал Шольц. По словам канцлера, важно дать понять, что "страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО". "Все это знают, по этому поводу нет разногласий", - добавил он. В настоящий момент приглашение Украины в НАТО не ожидается, поскольку в случае с альянсом "приглашение обычно довольно быстро связано с членством", добавил Шольц.

Зеленский попросил пригласить Украину в НАТО