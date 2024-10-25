Российские военные ворвались в Селидово. Чем важен этот город в Донецкой области

Карта, Селидово Фото: BBC

Селидово — небольшой город к югу — юго-востоку от Покровска, на который нацелен главный удар российской группировки, действующей в Донбассе. Он находится в низине, и его взятие не даёт особых преимуществ для развития наступления.

Однако для российских подразделений, наступающих на Покровск севернее, со стороны захваченных в августе–сентябре Гродовки и Новогродовки, Селидово представляло угрозу — оттуда ВСУ могли нанести опасный контрудар во фланг, и этот фактор существенно сковывал продвижение российской армии на основном, Покровском направлении.

Селидово — не единственная проблема командования российской группировки «Центр», которое вместо выполнения основной задачи было вынуждено тратить время и ресурсы на решение более мелких, тактических.

«Надо и Селидово захватить, и в Курахово прорваться, не говоря уже о Торецке и дороге Покровск — Константиновка, ну и т. д. Собственно, наступать на Покровск просто не хватает времени и возможностей», — отмечал украинский военный обозреватель Константин Машовец.

С выводами Машовца согласен и российский военный инструктор, ведущий телеграм-канала «Филолог в засаде».