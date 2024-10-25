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Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Ищут молодых людей, которые в Биерини за два подхода разнесли автомобиль

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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Молодые люди набедокурили в Риге, в микрорайоне Биерини - подростки за два подхода уничтожили автомобиль, сообщает передача Degpunktā.

Зеленый Volkswagen на краю улицы Кантора стоит уже несколько недель. С тех пор, как начали хозяйничать вандалы, остальные автомобили, которые регулярно там оставляют, убрали, чтобы с ними не произошло нечто подобное. Владелец машины Эдвард рассказывает, что транспортное средство портили минимум дважды. Впервые - 6 октября.

"Первым делом были разбиты стекла - заднее и переднее, зеркала, решетки. Еще после первого раза был презерватив на рукоятке. Вчера полицейские изъяли его в качестве вещественного доказательства. Это (бардачок, - ред.), если не ошибаюсь, было позавчера - как я понимаю, использовалась самодельная взрывчатка, сделанная из средства для чистки "Крот". Здесь по меньшей мере две банды, местные районные ребята", - рассказал Эдвард.

По машине прыгали, на ней видны отпечатки ног, а также несколько сделанных ногой вмятин. Второе нападение произошло в понедельник. Эдвард услышал шум, отправился по району искать вандалов и нашел их.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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