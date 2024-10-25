Убийство таксистки под Челябинском привело к массовым беспорядкам

По делу об убийстве таксистки в Коркино задержаны двое цыган

Издание "74" вскоре после убийства Сарафановой опубликовало полицейскую ориентировку. Согласно ей, МВД подозревало в убийстве двоих представителей цыганской диаспоры в возрасте 17 и 19 лет.

Позднее региональное управление Следственного комитета РФ отчиталось о задержании 17-летнего подозреваемого. По версии следствия, между ним и таксисткой в машине "произошел конфликт, в ходе которого фигурант причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки".

Причастность второго юноши к убийству пока не подтверждена, сообщили в СК.

В Пензенской области цыгане уехали из села после "народных сходов"

Попытки самосуда со стороны россиян в отношении мигрантов, которых подозревают в каких-либо преступлениях, не являются редкостью. Показательным случаем стали гонения рома в селе Чемодановка Пензенской области в 2019 году.

Поводом для недовольства местных жителей стали сообщения о том, что некто среди цыган попытался изнасиловать проживавшую в селе женщину. Это привело к массовой драке между местными жителями и представителями цыганской общины - в результате нее пострадали пять человек, один из которых позже скончался в больнице. После драки часть жителей Чемодановки блокировала автотрассу М5, требуя наказать виновных.

В связи с происшествием были арестованы как минимум 28 членов цыганской диаспоры. На фоне этого из Чемодановки и соседнего с ней села Лопатки уехали все проживавшие там цыганские семьи в количестве около 650 человек, оставив 90 пустых домов.

Кроме того, правозащитники отмечают ужесточение миграционной политики в отношении трудовых мигрантов в РФ и растущую мигрантофобию в российском обществе. По данным Международной организации по миграции (МОМ), особую обеспокоенность вызывает усиление активности "специальных сообществ, таких как "Русская община", "Северный человек", которые взяли на себя обязательства борьбы с мигрантами", а также то, что в российских СМИ "наблюдается большая информационная война в отношении трудовых мигрантов". На фоне этого, а также ввиду ряда других причин из РФ только за последние четыре года уехали более 113 тысяч кыргызстанцев.

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