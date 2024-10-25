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Погранохрана: во въезде в Латвию отказано нескольким иностранцам

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Регистрация на полет в Международном аэропорту "Рига"
Регистрация на полет в Международном аэропорту "Рига" Фото: Ieva Čīka/LETA

За прошедшие сутки по соображениям безопасности во въезде в Латвию было отказано одному гражданину Молдовы, одному гражданину Украины и одному гражданину Беларуси, сообщили в Государственной пограничной охране.

В свою очередь еще два человека - один граджанин Молдовы и один гражданин Казахстана - пытались въехать в Латвию, несмотря на запрет на въезд и пребывание на территории стран Шенгенской зоны.

Лица возвращены в страны выезда.

Госпогранохрана также отмечает, что в четверг не было зафиксировано попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

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