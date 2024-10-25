В пятницу, 25 октября, в Рижский порт прибывают корабли Первой постоянной морской противоминной группы НАТО, которая обеспечивает морскую безопасность и коллективную оборону в регионе Балтийского моря, сообщили в Национальных вооруженных силах (NBS).
Фото ⟩ В Рижский порт прибыли корабли Первой постоянной морской противоминной группы НАТО
Возглавлять группу доверено Германии, ее командиром является капитан команды Беата Крол. В состав группы входят корабли из Бельгии, Нидерландов, Литвы, Латвии и Германии.
С начала года группа патрулирует Северное, Балтийское и Норвежское моря, сосредоточившись на поиске и обезвреживании морских мин и боеприпасов.
Группа входит в состав морского компонента Сил реагирования Альянса, и ее главная задача - быть готовой к проведению противоминных мероприятий на море в назначенное время. Ежедневно корабли группы участвуют в тренировках, маневрах, навигационных учениях и учениях по обезвреживанию мин.
Одной из подзадач является патрулирование, которое демонстрирует присутствие НАТО как на море, так и на берегу во время посещения портов.
Группа является одной из четырех постоянных морских групп НАТО - морских компонентов сил реагирования НАТО, которые действуют как силы быстрого реагирования. Первая постоянная морская противоминная группа НАТО - одно из двух многонациональных подразделений морского компонента Альянса, специально предназначенное для противоминных операций и в составе сил реагирования НАТО способное проводить немедленные операции в любой точке.
📸Rīgas ostā vizītē ieradušies NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas (SNMCMG1) kuģi.— NBS (@Latvijas_armija) October 25, 2024
Kopš gada sākuma kuģu grupa aktīvi patrulē Ziemeļu, Baltijas un Norvēģu jūrās, veicot jūras mīnu un munīcijas atrašanu un neitralizēšanu.
Foto: Armīns Janiks @AizsardzibasMin pic.twitter.com/1lrhR2hqsO
Латвийские вооруженные силы участвуют в группе с 2007 года. В июле 2017 года Латвии впервые было доверено принять командование группой.
Галерея: Корабли НАТО из состава Первой постоянной морской противоминной группы прибывают в Ригу
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