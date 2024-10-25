Фото В Рижский порт прибыли корабли Первой постоянной морской противоминной группы НАТО

Возглавлять группу доверено Германии, ее командиром является капитан команды Беата Крол. В состав группы входят корабли из Бельгии, Нидерландов, Литвы, Латвии и Германии.

С начала года группа патрулирует Северное, Балтийское и Норвежское моря, сосредоточившись на поиске и обезвреживании морских мин и боеприпасов.

Группа входит в состав морского компонента Сил реагирования Альянса, и ее главная задача - быть готовой к проведению противоминных мероприятий на море в назначенное время. Ежедневно корабли группы участвуют в тренировках, маневрах, навигационных учениях и учениях по обезвреживанию мин.

Одной из подзадач является патрулирование, которое демонстрирует присутствие НАТО как на море, так и на берегу во время посещения портов.

Группа является одной из четырех постоянных морских групп НАТО - морских компонентов сил реагирования НАТО, которые действуют как силы быстрого реагирования. Первая постоянная морская противоминная группа НАТО - одно из двух многонациональных подразделений морского компонента Альянса, специально предназначенное для противоминных операций и в составе сил реагирования НАТО способное проводить немедленные операции в любой точке.

📸Rīgas ostā vizītē ieradušies NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas (SNMCMG1) kuģi.



Kopš gada sākuma kuģu grupa aktīvi patrulē Ziemeļu, Baltijas un Norvēģu jūrās, veicot jūras mīnu un munīcijas atrašanu un neitralizēšanu.



Foto: Armīns Janiks @AizsardzibasMin pic.twitter.com/1lrhR2hqsO — NBS (@Latvijas_armija) October 25, 2024

Латвийские вооруженные силы участвуют в группе с 2007 года. В июле 2017 года Латвии впервые было доверено принять командование группой.

Галерея: Корабли НАТО из состава Первой постоянной морской противоминной группы прибывают в Ригу

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