Пт, 25.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Фото В Рижский порт прибыли корабли Первой постоянной морской противоминной группы НАТО

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Корабль Первой постоянной морской противоминной группы НАТО
Корабль Первой постоянной морской противоминной группы НАТО Фото: NBS

В пятницу, 25 октября, в Рижский порт прибывают корабли Первой постоянной морской противоминной группы НАТО, которая обеспечивает морскую безопасность и коллективную оборону в регионе Балтийского моря, сообщили в Национальных вооруженных силах (NBS).

Возглавлять группу доверено Германии, ее командиром является капитан команды Беата Крол. В состав группы входят корабли из Бельгии, Нидерландов, Литвы, Латвии и Германии.

С начала года группа патрулирует Северное, Балтийское и Норвежское моря, сосредоточившись на поиске и обезвреживании морских мин и боеприпасов.

Группа входит в состав морского компонента Сил реагирования Альянса, и ее главная задача - быть готовой к проведению противоминных мероприятий на море в назначенное время. Ежедневно корабли группы участвуют в тренировках, маневрах, навигационных учениях и учениях по обезвреживанию мин.

Одной из подзадач является патрулирование, которое демонстрирует присутствие НАТО как на море, так и на берегу во время посещения портов.

Группа является одной из четырех постоянных морских групп НАТО - морских компонентов сил реагирования НАТО, которые действуют как силы быстрого реагирования. Первая постоянная морская противоминная группа НАТО - одно из двух многонациональных подразделений морского компонента Альянса, специально предназначенное для противоминных операций и в составе сил реагирования НАТО способное проводить немедленные операции в любой точке.

Латвийские вооруженные силы участвуют в группе с 2007 года. В июле 2017 года Латвии впервые было доверено принять командование группой.

Галерея: Корабли НАТО из состава Первой постоянной морской противоминной группы прибывают в Ригу

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх