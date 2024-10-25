Редчайшая копия "Маленького принца" выставлена на продажу. По какой цене?

"Получить в распоряжение отпечатанную на машинке рукопись - это невероятно редкое событие", - говорит Сэмми Джей, представитель компании Peter Harrington Rare Books, которая продает книгу.

Сент-Экзюпери создал свой шедевр в США, куда переехал после того, как Франция проиграла в войне с Германией. Книга была издана в 1943 году.

Он написал повесть от руки, этот манускрипт находится в Нью-Йорке. Писатель также отпечатал три копии "Маленького принца" на машинке: две из них он подарил своим друзьям (они хранятся во Франции и США), а на третьей "не было дарственной надписи, и ее никому не дарили", рассказал Сэмми Джей. Этот экземпляр стал единственным из трех, который выставляется на продажу.

По словам эксперта, копия долгое время находилась в частной коллекции во Франции. Компания Peter Harrington Rare Books приобрела книгу в начале 2024 года и с тех пор изучала ее.

В компании сообщили, что на обложке имеются следы от потушенных сигарет, а на страницах есть сделанные от руки пометки автора и аннотации. Книга продается вместе с двумя эскизами, один из которых был ранним вариантом изображения Маленького Принца.

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