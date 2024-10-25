СЗК предложит коалиции договориться о реформе государственного управления

Реформы в государственном управлении необходимы и должны постепенно осуществляться уже сейчас, считает СЗК.

На заседании по сотрудничеству в понедельник, 28 октября, СЗК инициирует дискуссию о том, чтобы поставить перед каждым министерством задачу провести как минимум одну функциональную реформу в центральном аппарате министерства или в подведомственных учреждениях. Это приведет к тому, что одновременно будет реализовано не менее 14 реформ.

В рамках такой реформы перед каждым министерством будет поставлена задача оценить свои структуры, процессы и функции, чтобы выявить дублирование, избыточные процедуры или признаки неэффективности.

По мнению СЗК, в ходе реформы можно изыскать возможности для экономии бюджетных средств, например, пересмотрев условия договоров с внешними поставщиками услуг или отказавшись от ненужных функций.

По мнению СЗК, начало целенаправленной работы по реформе государственного управления даст возможность упорядочить деятельность министерств и подведомственных им учреждений, снизить бюрократизм, повысить прозрачность, уменьшить административную нагрузку и сэкономить средства государственного бюджета.

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