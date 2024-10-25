Главком ВСУ опроверг заявление Путина о попавших в окружение украинцах в Курской области

"Это вопиющая дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию. Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал противника", - написал Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, российская армия оказывает "ожесточенное давление" на украинскую армию, но при этом несет ощутимые потери в личном составе и военной технике. По данным Украины,

с 8 августа российские потери в Курской области достигли 17 819 человек, из которых 6 662 погибли. 711 человек также попали в плен.

Кроме того, по словам Сырского, в ходе боев в регионе российская армия потеряла 45 танков, 256 бронемашин, 565 транспортных средств, 99 артиллерийских систем и пять ракетных установок.

Днем ранее Путин заявил, что часть украинских войск в Курской области "блокирована и окружена". По его словам, в окружении находятся около 2000 украинских солдат. "Российская армия приступила к ликвидации этой группировки", - сказал Путин. Он также сообщил, что украинские войска пытаются прорвать окружение, но все их попытки пока безуспешны.

Украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа и, по словам Сырского, за первую неделю боев захватила около 100 населенных пунктов и взяла под контроль более 1300 квадратных километров. Однако, по данным Института изучения войны (ISW), зона контроля украинской армии составляла примерно 1160 квадратных километров.

В сентябре и октябре российские войска предприняли попытку контрнаступления. По данным украинского аналитического проекта DeepState, к середине октября под контролем украинской армии оставалось не более 615 квадратных километров, а еще 309 квадратных километров находились в так называемой "серой зоне". На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киеву удалось создать "буферную зону" на территории Курской области. Он также сказал, что это одна из стратегических целей вторжения и что украинские войска продолжают удерживать свои позиции.

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