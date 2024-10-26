Ранее RUS TVNET уже сообщал о неприятном опыте пациента Латвийского онкологического центра с больничным обедом - он выглядел неаппетитно и имел неприятный запах. Завтрак на следующий день тоже был не слишком хорош - в каше были странные пригоревшие кусочки. Мы попросили представителей больницы дать комментарий.
Восточная больница комментирует неприятный инцидент с больничным обедом
Представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы Илга Намниеце рассказала как о конкретном случае, так и о принципах организации питания в Восточной больнице в целом.
"Нам известно о публичной жалобе в социальной сети X на ненадлежащее качество питания. Мы хотели бы подчеркнуть, что независимо от способа подачи жалобы, будь то устная жалоба персоналу отделения, официальное обращение с подписью на электронную почту больницы: aslimnica@aslimnica.lv, отзыв пациента на сайте или заполнение анкеты после выписки, мы можем заверить, что все отзывы и жалобы рассматриваются, оцениваются, делаются выводы и на их основе принимаются решения о том, какие улучшения необходимы для устранения недостатков.
Поэтому мы хотели бы поблагодарить пациента, который обратил внимание на важную часть обслуживания пациентов - услуги питания. Мы приносим извинения за неприятный опыт и проведем расследование и переговоры с аутсорсинговым поставщиком питания.
Хотя отзывы о качестве питания в больнице разные, а иногда и диаметрально противоположные, следует признать, что вопрос питания всегда стоит на повестке дня правления Восточной больницы, должностных лиц лечебно-профилактического учреждения. Учитывая текущую загруженность стационаров Восточной больницы, в среднем пациентам Восточной больницы в день выдается 4000 порций еды. Со стороны Восточной больницы достигнуты значительные улучшения в качестве питания, например, специалистами Центра питания и диетологии разработаны диеты для пациентов с соответствующими заболеваниями, которые предоставляются пациентам во время лечения в одном из отделений Восточной больницы.
Помимо сбора жалоб, отзывов и скрупулезного анализа всех данных, полученных в ходе опросов пациентов, специалисты Восточной больницы установили процессы контроля качества для службы питания.
Например, медсестры-диетологи Центра питания и диетологии проводят ежедневный осмотр питания пациентов, чтобы убедиться - обеспечен ли пациент питанием в соответствии с предписанной для лечения заболевания диетой, теплая ли пища, качественные ли ингредиенты еды и как еда выглядит визуально.
Конечно, осуществить такой контроль качества питания в отделениях каждого стационара и каждого больного, невозможно. Однако такой контроль качества или мониторинг со стороны Восточной больницы осуществляется каждый день, и о каждом обнаруженном нарушении сообщается, информируется поставщик аутсорсинговых услуг и проводятся обсуждения с целью немедленного улучшения качества услуги.
Со стороны Восточной больницы в рамках контроля качества питания пациентов вынуждены признать, что были случаи, когда мы были вынуждены накладывать штрафы за нарушения. Однако наложение штрафов никогда не было панацеей, поскольку цель по-прежнему состоит в том, чтобы пациенты были удовлетворены качеством питания.
Конечно, это сложно и непросто не только потому, что у каждого человека/пациента есть свое индивидуальное видение и суждение об этом. Следует также учитывать, что зачастую лечебная диета может требовать особых условий приготовления пищи, например, приготовления пищи без соли или когда пищевые ингредиенты мелко нарезаются. Не исключено, что такая еда будет невкусной, поскольку больной в повседневной жизни предпочитает пищу, приготовленную другим способом. Размер порций также является предметом споров.
Стоимость услуг питания также является актуальным вопросом. В Восточной больнице пациентам предоставляется четырехразовое питание в зависимости от диеты, например, услуга питания "Базовая диета" предоставляется за 9,25 евро без PVN, услуга питания "Вегетарианская диета" предоставляется за 7,61 евро без PVN.
Излишне говорить, что предоставление услуг питания в условиях роста цен на продукты питания, затрат на энергию и логистику становится сложной задачей, и качество неизбежно страдает.
Услуги питания в Восточной больнице предоставляет компания Aleks un V Concord Service Group CNC. Срок действия контракта - с 28.12.2022 по 27.12.2027. Поставщик был выбран по принципу наименьшей цены.
Вопрос качества продуктов питания важен для Восточной больницы, и он будет стоять на повестке дня и в будущем".
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