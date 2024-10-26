Восточная больница комментирует неприятный инцидент с больничным обедом

Помимо сбора жалоб, отзывов и скрупулезного анализа всех данных, полученных в ходе опросов пациентов, специалисты Восточной больницы установили процессы контроля качества для службы питания.

Например, медсестры-диетологи Центра питания и диетологии проводят ежедневный осмотр питания пациентов, чтобы убедиться - обеспечен ли пациент питанием в соответствии с предписанной для лечения заболевания диетой, теплая ли пища, качественные ли ингредиенты еды и как еда выглядит визуально.

Конечно, осуществить такой контроль качества питания в отделениях каждого стационара и каждого больного, невозможно. Однако такой контроль качества или мониторинг со стороны Восточной больницы осуществляется каждый день, и о каждом обнаруженном нарушении сообщается, информируется поставщик аутсорсинговых услуг и проводятся обсуждения с целью немедленного улучшения качества услуги.

Со стороны Восточной больницы в рамках контроля качества питания пациентов вынуждены признать, что были случаи, когда мы были вынуждены накладывать штрафы за нарушения. Однако наложение штрафов никогда не было панацеей, поскольку цель по-прежнему состоит в том, чтобы пациенты были удовлетворены качеством питания.