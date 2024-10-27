Кое-где в магазинах уже можно увидеть товары рождественской тематики, что напоминает о том, что праздники не за горами - стоит начать думать и о подарках, чтобы снова не пришлось покупать их в последний момент. Праздничный дух обычно навевают и торговые центры, где играет праздничная музыка, но пока что ее нет. Когда это изменится?