"Он очень хотел жить": врачи Восточной больницы удалили опухоль шеи и восстановили лицо за 13 часов

Как сообщил заведующий отделением хирургии головы и шеи онкологической клиники Рижской Восточной больницы Ренарс Декснис, пациенту было предписано пройти обследование в зеленом коридоре. В основании рта, языке, кости нижней челюсти, близко к коже лица, обнаружена большая опухоль.

У врачей не было примеров, на которых можно было бы почерпнуть опыт проведения такой операции.

Пластический хирург RAKUS, доктор медицинских наук Янис Зариньш признался: "Это был случай, когда мы не смогли следовать мировым рекомендациям. Опухоль лечили как неоперабельную. И после химиотерапии она осталась прежних размеров. Следующий шаг - ничего не делать. Но пациенту 43 года, у него семья, он очень хотел жить".

Операция длилась 13 часов и является самой масштабной операцией по удалению опухоли в Латвии.

Декснис рассказал, что опухоль была очень большой и затронула анатомически важные участки - язык, основание рта, поэтому пришлось удалить часть кожи лица.

"Уникальность в том, что все нужно было собрать воедино, как "пазл", чтобы можно было есть, говорить и жить", - сказал он.

Больной жив, может говорить и есть, ни на что не жалуется. Сейчас пациент проходит лучевую терапию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!