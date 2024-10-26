Мошенники выдают себя за сотрудников мобильной компании и стараются узнать Smart ID

Как сообщили в компании, мошенники причиной своего звонка называют продление договора, а также пытаются перед разговором получить код доступа на портал самообслуживания. В Tele2 подчеркивают, что настоящие сотрудники компании не просят клиентов называть код, отправленный в текстовых сообщениях по телефону.

Компания также призывает клиентов скептически относиться к подозрительным звонкам, которые торопят с принятием решения, не сообщать свои личные данные или коды, полученные в текстовых сообщениях, и уж точно не активировать Smart ID или электронные подписи удаленно по телефону.

Если у клиента возникнут подозрения, что он раскрыл данные мошенникам, Tele2 предлагает немедленно убедиться, что персональные данные клиента не были изменены на портале самообслуживания mans.tele2.lv, и сменить пароль.

В случае неясностей и подозрений клиенты могут обратиться в Tele2 и уточнить, действительно ли сотрудник компании звонил клиенту.

Компания также призывает клиентов задуматься о том, какая информация и данные публикуются в социальных сетях, поскольку мошенники часто используют их для сбора информации.

Оборот Tele2 в прошлом году составил 180,297 млн ​​евро, что на 8,7% больше, чем в 2022 году, а прибыль компании выросла на 40,8% - до 46,629 млн евро.

Компания зарегистрирована в ноябре 1995 года, ее акционерный капитал составляет 3,486 миллиона евро. Единственным владельцем Tele2 является шведская Tele2 Sverige.

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