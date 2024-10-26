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Видео Российские солдаты ругают северокорейских военных

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Фото: @AllanAgard/"X"

Видеозапись, полученная из Главного управления разведки Министерства обороны Украины, показывает, что российские солдаты обеспокоены тем, как северокорейских солдат будут вести на фронт, как они будут снабжаться боеприпасами и другими предметами. По данным CNN, среди российских солдат широко распространена неприязнь к северокорейцам.

Российские солдаты пренебрежительно отзываются о северокорейцах, называя их "проклятыми китайцами".

В том же посте солдат описывает коллегу, которому было поручено "встречать людей".

"Он пришел сюда и спросил: "Что мы будем с ними делать?", - рассказал солдат.

По данным украинской разведки, аудиозапись была перехвачена с зашифрованных российских каналов передачи данных в ночь на 23 октября. Из них следует, что переброска северокорейских войск была запланирована на утро 24 октября в район полевого лагеря "Постоялые дворы" в Курской области России.

В перехваченных записях также говорится, что с 30 северокорейцами будут работать один переводчик и три старших офицера. Этот план также вызвал осуждение со стороны солдат.

"Я говорю, завтра прибудут 77 командиров батальонов. Командиры, заместители командира и так далее", - говорит военный.

Уже сообщалось, что первые подразделения северокорейских военнослужащих, прошедших подготовку на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий и были замечены в Курской области России в среду, 23 октября, сообщает Главное разведывательное управление Минобороны.

Северокорейские солдаты проходят подготовку на пяти полигонах на востоке России, в том числе под Уссурийском и Улан-Удэ.

По данным Киева, число северокорейских солдат, дислоцированных в России, в настоящее время составляет около 12 000 человек, в том числе 500 офицеров, в том числе три генерала.

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