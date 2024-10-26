Видео Российские солдаты ругают северокорейских военных

Российские солдаты пренебрежительно отзываются о северокорейцах, называя их "проклятыми китайцами".

Here's how #NorthKorea soldiers are being equipped with #Russian gear

The footage is no more than 72 hours old, according to the Center for Strategic Communications and Information Security. It was taken at the Sergeyevsky training ground in Russia's Far East. pic.twitter.com/N3yUSsdJOC — KiesWijzer (@bostwiet) October 24, 2024

В том же посте солдат описывает коллегу, которому было поручено "встречать людей".

"Он пришел сюда и спросил: "Что мы будем с ними делать?", - рассказал солдат.

По данным украинской разведки, аудиозапись была перехвачена с зашифрованных российских каналов передачи данных в ночь на 23 октября. Из них следует, что переброска северокорейских войск была запланирована на утро 24 октября в район полевого лагеря "Постоялые дворы" в Курской области России.

В перехваченных записях также говорится, что с 30 северокорейцами будут работать один переводчик и три старших офицера. Этот план также вызвал осуждение со стороны солдат.

"Я говорю, завтра прибудут 77 командиров батальонов. Командиры, заместители командира и так далее", - говорит военный.

Уже сообщалось, что первые подразделения северокорейских военнослужащих, прошедших подготовку на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий и были замечены в Курской области России в среду, 23 октября, сообщает Главное разведывательное управление Минобороны.

Северокорейские солдаты проходят подготовку на пяти полигонах на востоке России, в том числе под Уссурийском и Улан-Удэ.

По данным Киева, число северокорейских солдат, дислоцированных в России, в настоящее время составляет около 12 000 человек, в том числе 500 офицеров, в том числе три генерала.

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