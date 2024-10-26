В отношении полицейского начнут уголовное преследование за покупку марихуаны

В ходе досудебного расследования IDB были получены доказательства того, что должностное лицо Госполиции незаконно приобрело у частного лица наркотическое вещество - каннабис, или марихуану. По местам жительства полицейского и частного лица следователи обнаружили и изъяли незаконно хранящиеся наркотические вещества.

К должностному лицу Госполиции применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать определенную должность в Госполиции.

Против должностного лица Госполиции предложено начать уголовное преследование за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 253 Уголовного закона, - неразрешенное приобретение и хранение наркотических веществ без цели их реализации, а против частного лица предлагается начать уголовное преследование за совершение предусмотренного частью первой статьи 253.1 Уголовного закона преступного деяния - неразрешенное приобретение и хранение наркотических веществ с целью реализации и, собственно, их реализацию.

В IDB напоминают, что ни одно лицо не может считаться виновным в совершении преступного деяния, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном законом.

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